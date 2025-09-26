Рассказываем, куда на самом деле деваются отходы из туалета самолета - реальность отличается от распространенного заблуждения среди пассажиров.

После начала полномасштабной войны путешествия на самолете для украинцев стали настоящим вызовом, ведь из наших аэропортов временно не совершаются авиаперевозки.

В то же время некоторые аспекты авиатранспорта все еще терзают вдумчивых путешественников. Например, использование уборной на огромной высоте. Для некоторых такая обстановка далека от расслабляющей, а ведь еще остается вопрос: куда девается то, что вы смываете?

Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян рассказала нам, куда сливается вода в туалете в самолете. Многие ошибочно считают, что отходы жизнедеятельности просто сбрасывают в окружающую среду во время движения.

Видео дня

Куда деваются отходы из туалета самолета

В первую очередь Анастасия Троян развенчала миф, что на борту самолета нельзя смывать унитаз.

"В самолете не просто можно, но и нужно смывать воду в унитаз, чтобы другие пассажиры не увидели фекалии. В самолетах, как и в современных поездах, вакуумная система слива отходов", - отметила она.

Дипломированный диспетчер по планированию полетов подробно объяснила, куда уходят отходы из туалета в самолете. По ее словам, когда нажимаешь кнопку слива, открывается клапан, выливается небольшое количество воды, в которую добавляют антисептические и ароматизирующие средства, и все отходы вместе с водой засасываются в специальный отсек на борту самолета. Продукты жизнедеятельности пассажиров не попадают в воздух, подчеркнула Троян.

Далее, добавила специалист, когда самолет прилетает в аэропорт, который является его конечной точкой назначения, к нему подъезжает специальный автомобиль. Он подсоединяется к отсеку, в котором хранятся отходы, и очищает его. Затем отходы сливают в канализацию аэропорта.

справка Анастасия Троян Дипломированный диспетчер по планированию полетов Анастасия Троян училась в Кировоградской летной академии Национального авиационного университета Украины на диспетчера по планированию полетов и получила полное высшее образование. В течение более 4 лет работала в Киеве в украинской чартерной авиакомпании Skyline Express Airlines (ранее называлась "Азур Эйр Украина") в должности диспетчера по планированию полетов. Коронавирус и полномасштабное вторжение РФ заставили перепрофилироваться, и Анастасия Троян стала сертифицированным психологом-сексологом.

Вас также могут заинтересовать новости: