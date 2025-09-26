Продать доллар можно в среднем по курсу 41,20 грн, а евро - 48,28 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 26 сентября, вырос на 5 копеек - до 41,70 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,20 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, остался на прежнем уровне и составляет 49,00 гривень за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,28 гривни за евро.

Какой курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,46 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,39 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,90 грн/евро, а курс продажи - 48,70 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 26 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 5 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что курс евро, который формируется преимущественно на основе мировых торгов пары доллар/евро, на следующей неделе не выйдет за пределы 49 гривень, а мировое соотношение этих мировых валют останется в пределах 1,15-1,18. Курс доллара же не будет дотягивать до 42 гривень - в определенной степени психологической отметки 2025 года.

