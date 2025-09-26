В пиццериях, расположенных рядом с главным зданием Министерства обороны США, зафиксировали резкий скачок посещаемости. Подобные случаи уже не раз связывали с подготовкой к важным политическим или военным событиям.
Теория, известная как Pentagon Pizza Index, основывается на том, что во время срочных совещаний военные и чиновники часто массово заказывают еду в офисы. Именно поэтому резкое увеличение заказов в заведениях возле Пентагона может быть косвенным сигналом о кризисных ситуациях.
На фоне сообщений, что Пентагон созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное заседание, всплеск "пицца-активности" выглядит особенно показательным.
Что предшествовало
Аналогичный всплеск пиццы был зафиксирован перед атакой США на Иран в прошлом, что заставило наблюдателей внимательнее следить за "пицца-активностью" как косвенным показателем чрезвычайных ситуаций.
Напомним, что 22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала иранские ядерные объекты. После этого в Белом доме призвали Тегеран вернуться к переговорам об остановке ядерной программы.
На следующий день Иран нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что эта атака была слабой, призвав Иран и Израиль к деэскалации.