Пентагонский "пицца-индекс" снова насторожил наблюдателей.

В пиццериях, расположенных рядом с главным зданием Министерства обороны США, зафиксировали резкий скачок посещаемости. Подобные случаи уже не раз связывали с подготовкой к важным политическим или военным событиям.

Теория, известная как Pentagon Pizza Index, основывается на том, что во время срочных совещаний военные и чиновники часто массово заказывают еду в офисы. Именно поэтому резкое увеличение заказов в заведениях возле Пентагона может быть косвенным сигналом о кризисных ситуациях.

На фоне сообщений, что Пентагон созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное заседание, всплеск "пицца-активности" выглядит особенно показательным.

Что предшествовало

Аналогичный всплеск пиццы был зафиксирован перед атакой США на Иран в прошлом, что заставило наблюдателей внимательнее следить за "пицца-активностью" как косвенным показателем чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что 22 июня авиация Соединенных Штатов атаковала иранские ядерные объекты. После этого в Белом доме призвали Тегеран вернуться к переговорам об остановке ядерной программы.

На следующий день Иран нанес ракетный удар по военным базам США на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что эта атака была слабой, призвав Иран и Израиль к деэскалации.

