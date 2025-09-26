США заинтересованы в том, чтобы избежать краха Украины, считают авторы материала.

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп привлек внимание всего мира сообщением, в котором он заявил, что Украина может отвоевать обратно всю свою территорию. Как пишет The Wall Street Journal, эти его слова стали "лучшими и самыми жесткими на сегодняшний день" относительно войны в Украине.

Журналисты задались вопросом о том, не является ли это заявление очередной тактикой затягивания времени, или Трамп наконец-то готов усилить военное и экономическое давление на Россию? Отмечается, что в своей публикации американский лидер назвал Россию "бумажным тигром", добавив, что Москва испытывает большие экономические трудности.

"Впервые Трамп четко заявляет, что победа Украины отвечает интересам Запада, и опровергает утверждение своих соратников о том, что капитуляция Украины неизбежна. Он прав, что Путин является экономически уязвимым. Трамп также выражает предостережения на фоне вторжений дронов и истребителей Путина в Польшу и Эстонию, которые до сих пор остались без ответа. Однако в течение восьми месяцев Путин наблюдал, как Трамп ничего не делает, и, кажется, пришел к выводу, что может усилить давление на Украину и испытать НАТО", – говорится в материале.

Авторы считают, что встреча Трампа и Путина на Аляске была ошибкой, подобно встрече между Джоном Кеннеди и Никитой Хрущевым в Вене в 1961 году, после которой российский политик решил, что он может безнаказанно разместить ракеты на Кубе.

Издание пишет, что это "глубокая яма для авторитета США". Однако Дональд Трамп может начать ее "засыпать". Важным шагом могло бы стать принятие Конгрессом двухпартийного законопроекта о жестких санкциях. Этот документ позволит накладывать 500% пошлины на страны, которые покупают российскую нефть. Кроме того, американский лидер будет вынужден отменить разрешение Китая на поставку товаров для войны РФ против Украины.

"Жесткие переговоры с Путиным являются более насущным приоритетом для США, чем саммит с Си Цзиньпином, а слабость в Европе не даст преимущества в Азии. Также обнадеживающими являются заявления других членов его администрации. Государственный секретарь Марко Рубио заявил в ООН, что Трамп оставляет за собой право "продавать оборонительное оружие и, возможно, наступательное оружие, чтобы Украина могла защититься от этого нападения". Улучшение ситуации на поле боя является необходимым условием для изменения военных расчетов Путина", – пишет WSJ.

В соцсетях Трамп писал о том, что РФ уже три с половиной года ведет "бесцельную" войну в Украине, а Путин не оправдал ожиданий. Однако авторы отмечают, что Россия учится и адаптируется. И парадокс войны в том, что поддержка со стороны США ослабила военную мощь России. Но она также укрепила решимость правителя РФ создать силы, которые могли бы угрожать восточному фронту НАТО.

Из-за этого, среди прочего, США заинтересованы в том, чтобы избежать краха Украины. По мнению авторов, Трамп будет вынужден продавать Украине больше американского вооружения, которое можно развернуть без микроменеджмента со стороны Пентагона.

"Заявление Трампа на этой неделе о том, что Владимир Зеленский является "храбрым человеком", который "ведет адскую борьбу", напоминает, что президент не разделяет враждебности к Украине, которую проявляют некоторые его советники. Беспокойство первой леди Мелании Трамп о похищении Путиным украинских детей также повлияло на президента. Трамп не хочет быть втянутым в европейскую войну, и это понятно. Но эта опасность гораздо меньше, если Украина выживет как суверенное государство, союзник Запада. После жесткости своей риторики Трамп теперь должен будет жестче проводить свою политику", – констатирует издание.

Война в Украине: другие заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика катится в ад. Кроме того, по его словам, россияне "захватывают очень мало территории, если вообще захватывают". Более того, он говорит, что на самом деле оккупанты "теряют часть территории".

В своем другом заявлении американский лидер отметил, что Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты, но практически не продвинулась на территории Украины. Он также добавил, что Путин "должен остановиться".

