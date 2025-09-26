Компания MBDA планируе начать производство ракет Patriot в конце 2026 года.

Европейский производитель ракет MBDA заявил о готовности запустить производство пусковых установок Patriot в Германии, чтобы снизить оружейную зависимость от США.

Как заявил агентству Reuters управляющий директор немецкого подразделения MBDA Томас Готтшильд, компания также готова увеличить производственные мощности по выпуску ракет противовоздушной обороны Patriot на новом заводе в Германии, если объем заказов превысит "определенный порог".

Завод по производству ракет

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания подписали контракт на 5,1 млрд евро на покупку до 1000 ракет у совместного предприятия Raytheon и MBDA.

Ракеты будут производиться на новом заводе в Баварии на юге Германии, это удвоит мировые производственные мощности по выпуску ракет PAC 2, усовершенствованных для перехвата тактических баллистических ракет.

"Мы идем по графику. Мы планируем начать производство в конце 2026 года, чтобы обеспечить первую поставку в начале 2027 года", - сказал управляющий директор MBDA Deutschland.

Он не раскрыл производственную мощность завода, сославшись на соображения безопасности, но сказал, что завод сможет выполнить дополнительные заказы.

"Если заказы превысят определенный порог, мы также готовы инвестировать в дополнительные производственные мощности", — сказал он.

Производство пусковых установок

Готтшильд отметил, что MBDA обладает техническим опытом, поскольку ранее занималась обслуживанием пусковых установок.

"Мы можем это сделать. Это просто вопрос промышленного сотрудничества между нами и Raytheon — и пожеланий нашего заказчика, Бундесвера, или других клиентов, заказывающих производство пусковых установок", — сказал он.

Ракета для дальних ударов

Он также отметил, что MBDA будет участвовать в разработке ракеты с дальностью более 2000 км. Этот проект был объявлен Великобританией и Германией в мае, но сроки начала разработки пока неизвестны.

"Независимо от сроков, важно, чтобы мы начали как можно скорее, чтобы получить более конкретные результаты", — сказал он.

MBDA также продвигает разработку более компактных ракет для сбивания низколетящих и медленных беспилотников.

"Мы надеемся подписать контракт с правительством Германии на разработку ракеты DefendAir до конца года", — сказал Готтшильд, добавив, что первые поставки ожидаются через несколько лет.