Не исключено, что причиной выпадения волос и того, что они становятся со временем тоньше, является не возраст, а то, что вы употребляете в пищу и пьете. Новые исследования свидетельствуют о том, что определенные продукты способствуют выпадению волос, тогда как другие, наоборот, помогают их росту, пишет MedicalXpress.

В исследовании, которое опубликовано в журнале Nutrition and Health отмечается, что алкогольные напитки и те, в которых много сахара, связаны с повышенным риском выпадения волос. Примечательно, что ученые проанализировали 17 исследований, посвященных диете и волосам.

"Когда мы потребляем большое количество сахара, у нас происходит скачок инсулина, который способствует воспалению и может нарушить естественные циклы роста волос", - пояснила дипломированный диетолог и доцент кафедры пищевых наук и питания человека Университета Флориды Лаура Акоста.

Что касается напитков, то алкоголь напрямую не влияет на выпадение волос.

"Алкоголь не является непосредственной причиной выпадения волос, но он способствует дефициту питательных веществ, нарушением их усвоения, нагрузке на печень, плохому сну и системным воспалением, а все это может негативно повлиять на рост волос", - добавила Акоста.

Кроме этого, также выпадение волос может происходить из-за недостаточного потребления белка. Акоста отметила, что человек должен потреблять полграмма белка на каждый килограмм веса ежедневно.

В статье отмечается, что к продуктам, которые способствуют здоровью и росту волос, относятся соевые продукты, такие как эдамаме или тофу, а также крестоцветные овощи, такие как брокколи или капуста, которые могут снизить риск выпадения волос.

Также Акоста советует проверять уровень железа в организме вместе с уровнем цинка и биотина (витамина B7), поскольку их дефицит может вызвать выпадение или истончение волос. Следует знать, что взрослым нужно 30 микрограммов биотина в день. Он содержится в таких продуктах, как мясо, яйца, рыба, семена, орехи и овощи, например, сладкий картофель.

