УНИАН подготовил подборку лучших новых фильмов этой недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Главной премьерой в кинотеатрах Украины на этой неделе станет новый фильм от культового режиссера Пола Томаса Андерсона – криминальная комедия "Битва за битвой" с Леонардо ДиКаприо и Шоном Пенном в главных ролях.

Также в столице на этой неделе стартует 16-й Одесский международный кинофестиваль.

Тем временем, онлайн можно будет посмотреть триллер "Человек в моем подвале" с Уиллемом Дефо.

Видео дня

Подробнее об этих и других новых фильмах недели читайте в обзоре УНИАН.

Битва за битвой

One Battle After Another (США, 2025, комедия/триллер/драма/криминал)

В центре сюжета фильма – истощенный революционер Боб, который живет в наркотической паранойе, держась в стороне от общества вместе с зажигательной и самостоятельной дочерью Уиллой. Но когда после 16 лет возвращается его давний враг, а девушка исчезает, прошлое настигает их обоих. В отчаянных поисках Бобу придется сойтись в смертельном поединке с собственными ошибками и тенями прошлого.

Главные роли в ленте сыграли Леонардо ДиКаприо ("Титаник", "Пляж", "Остров проклятых", "Джанго освобожденный", "Однажды в Голливуде", "Убийцы цветочной луны"), Шон Пенн ("Путь Карлито", "Таинственная река", "Харви Милк", "Лакричная пицца"), Бенисио Дель Торо ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Трафик", "Город грехов", "Сикарио", "Финикийская схема"), Теяна Тейлор ("Поездка в Америку 2"), Реджина Холл (франшиза "Очень страшное кино") и другие.

Снял ленту уже культовый американский режиссер, 11-ти разовый номинант на "Оскар" Пол Томас Андерсон, который, впрочем, каким-то чудом так и не имеет в своем активе ни одного персонального "Золотого человечка". В частности, он снял такие уважаемые критиками и киногурманами фильмы, как "Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Нефть", "Мастер", "Врожденный порок", "Призрачная нить" и "Лакричная пицца".

Первые отзывы критиков и киносообщества об "Битве за битвой" – восторженные, поэтому, возможно, Андерсон наконец сможет получить свой "Оскар".

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 97% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 96 из 100 баллов с отличием "Обязательно к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Глухая

Sorda / Deaf (Испания, 2025, драма)

В центре сюжета фильма – слабослышащая женщина Анджела и ее партнер Гектор. Они любят друг друга, живут в полной гармонии и ждут рождения ребенка. Однако беременность, а тем более дальнейшее материнство, обещают стать настоящим вызовом для этой пары. Ведь женщина не способна услышать крик младенца, а потому вынуждена полностью полагаться на своего партнера. Такая зависимость усиливает ее сомнения в своей способности быть хорошей мамой, а также вызывает настоящий поток более сложных и запутанных эмоций, через которые придется пройти влюбленным.

Главную роль в фильме исполнила неслышащая художница Мириам Гарло, которая и вдохновила на создание фильма свою сестру, режиссера Эву Либертад. Сначала они сняли одноименный короткометражный фильм 2021 года, а нынешняя картина стала его логическим продолжением.

Мировая премьера "Глухой" состоялась на нынешнем Берлинском кинофестивале в специальной программе Panorama. Кроме положительных отзывов и бурных оваций, лента получила еще и Приз зрительских симпатий.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 100% одобрение от критиков на основе 10 отзывов.

Больше о фильме читайте в нашем отдельном материале.

Пересечение времен

La venue de l'avenir (Франция, Бельгия, 2025, комедия/драма)

По сюжету фильма, совершенно не знакомые между собой тридцать дальних родственников узнают, что унаследовали заброшенный дом. Четырем из них поручено провести инвентаризацию. Новоиспеченные кузены отправляются далеко на север от Парижа. И неожиданно находят в этом старом доме спрятанные сокровища. Они пересекаются во времени с таинственной Адель, которая в 1895 году покинула свой дом, чтобы оказаться в Париже, ведь там происходило все самое интересное: промышленная и культурная революции, рождение импрессионизма и изобретение фотографии...

Главную роль в ленте сыграла восходящая французская звезда Сюзанн Линдон ("Весеннее цветение").

Снял ленту известный французский режиссер Седрик Клапиш ("Семейная атмосфера", "Париж", "Китайская головоломка").

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,5 из 10 баллов.

Отбросы

Riff Raff (США, Великобритания, 2024, комедия/криминал)

По сюжету фильма, обычная жизнь бывшего преступника переворачивается с ног на голову, когда его старая семья появляется для долгожданного воссоединения.

Главные роли в фильме сыграли Дженнифер Кулидж ("Американский пирог", сериал "Белый лотос"), Эд Харрис ("Шоу Трумэна", "Скала", сериал "Мир Дикого Запада"), Льюис Пуллман ("Громовержцы", "Топ Ган: Мэверик", "Салемз Лот"), Билл Мюррей ("Охотники за привидениями", "Трудности перевода", "Ангелы Чарли", "Отель "Гранд Будапешт"), Пит Дэвидсон ("Тело Тело Тело", "Отряд самоубийц: Миссия навылет") и другие.

Снял фильм американский писатель и режиссер Дито Монтиэль ("Как узнать своих святых", "Война", "Эмпайр Стейт").

Мировая премьера ленты состоялась на Международном кинофестивале в Торонто еще в сентябре 2024 года, она получила смешанные отзывы критиков.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 55% одобрения от критиков и 58% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 47 из 100 баллов, а широкая аудитория – в 5,7 из 10 баллов, что в обоих случаях соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Одесский международный кинофестиваль 2025 года

С 24 сентября по 4 октября 2025 года в Киеве пройдет 16-й Одесский международный кинофестиваль – одно из главных кинематографических событий в истории современной Украины.

Традиционно в рамках программы фестиваля киноманы смогут посмотреть актуальные новые фильмы как украинского, так и международного производства. Многие из них уже успели хорошо себя зарекомендовать за рубежом и получить престижные награды.

На какие фильмы из программы ОМКФ 2025 стоит обратить особое внимание, читайте в нашем отдельном материале.

Человек в моем подвале

The Man In My Basement (США, Великобритания, 2025, триллер)

Фильм на основе одноименного романа американского писателя Уолтера Мосли 2004 года рассказывает об афроамериканце Чарльзе Блейки, оказавшемся в затруднительном положении. Чтобы немного улучшить свою финансовую ситуацию, он неохотно соглашается сдать свой подвал в аренду таинственному незнакомцу, не подозревая, что этим самым он впустит в себя силу, гораздо более темную, чем он себе представлял.

Главные роли в фильме сыграли Уиллем Дефо ("Последнее искушение Христа", "Американский психопат", "Антихрист", "Носферату"), Кори Хокинс ("Конг: Остров черепа", "Черный куклуслановец", сериал "Ходячие мертвецы") и Анна Диоп ("Мы", "Няня", сериал "Титаны").

Сняла картину Надя Латиф, для которой это полнометражный режиссерский дебют.

Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2025 года на Международном кинофестивале в Торонто, отзывы о нем – посредственные.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 43 одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 51 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

Фильм станет доступен на Hulu с 26 сентября 2025 года.

Только ты

All of You (США, 2025, романтика/драма/научная фантастика)

В центре сюжета – мужчина и женщина, которые являются лучшими друзьями, но тайно испытывают глубокие чувства друг к другу даже после того, как прошли специальный тест, чтобы подобрать их вторую половинку.

Главные роли в фильме сыграли звезда сериала "Тед Лассо" Бретт Голдштейн и английская актриса Имоджен Путс ("28 недель спустя", "Ночь страха", "Вивариум", "Отец").

При этом сам Голдштейн выступил одним из авторов сценария к фильму – по его словам, они с режиссером Уильямом Бриджесом (сериалы "Черное зеркало", "Очень странные дела") работали над ним около 10 лет.

Мировая премьера ленты состоялась еще год назад на Международном кинофестивале в Торонто, но широкой аудитории ее покажут только сейчас.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 83% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 68 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Фильм станет доступен на Apple TV+ с 26 сентября 2025 года.

Богомол

Mantis (Южная Корея, 2025, боевик)

По сюжету фильма, тайное общество наемных убийц погружается в хаос, который порождает новый тип киллеров. Кто осмелится завладеть тенями, когда от старых правил не останется ничего?

Главную роль в фильме исполнил звезда второго и третьего сезона "Игры в кальмара" Им Си Ван (игрок номер 333).

Фильм станет доступен на Netflix с 26 сентября 2025 года.

Французский любовник

French Lover (Франция, 2025, мелодрама)

Главный герой фильма – измученный прессой актер, который встречает в Париже официантку, переживающую трудные времена. Так начинается неожиданная история любви. Но выдержат ли их чувства внимание публики?

Главную роль в фильме сыграл известный французский актер Омар Си ("Пена дней", "1+1", сериал "Люпен").

Фильм станет доступен на Netflix с 26 сентября 2025 года.

***

Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы сентября 2025 года – на этой неделе на Hulu стартует биографическая драма "Подноготная" с Итаном Хоуком, а на Disney+ состоится премьера супергеройского мультфильма "Marvel Зомби". Тем временем, на Apple TV+ выйдут первые два эпизода пятого сезона шпионского сериала "Медленные лошади" с Гэри Олдменом, а на Netflix станет доступен третий сезон хоррора "Алиса в Пограничье". Также среди новинок недели от Netflix – триллер "Проблемные" и историческая драма "Дом Гиннесов". Кроме того, в конце недели на Apple TV+ стартует криминальный триллер "Савант" с Джессикой Честейн.