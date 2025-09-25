Этот день будет эмоциональным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 26 сентября по картам Таро для всех знаков Зодиака. Этот день будет активным и принесет новые предложения. Также некоторым знакам стоит быть искренними в отношениях и в общении с коллегами.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Вы склонны больше слушать других и искать компромисс. В этот день ваше мнение может базироваться больше на разуме, чем на эмоциях. Но не забывайте также отстаивать собственные границы, особенно на работе. В отношениях возможен важный разговор с партнером/партнершей. Не скрывайте никаких фактов из своей жизни.

Телец

Тельцы почувствуют силу и энергию для движения вперед. Это благоприятный период для саморазвития и приобретения новых привычек. Вы можете совершенствовать свои навыки и решать мелкие проблемы. В отношениях не забывайте о поддержке. Карты советуют больше времени уделять семье.

Близнецы

Вы проявите в пятницу свою коммуникабельность. Будет возможность установить новые полезные связи. Близнецы будут поражать своим интеллектом и идеями. Есть вероятность, что у вас появится интересное увлечение. Главное - не спешите.

Рак

Ракам стоит направить энергию на дом и семью. Сейчас вы больше цените уют с родными людьми. Также благоприятный день для новых проектов, которые вас могут вдохновить. Ваш ум работает лучше в условиях покоя. Поэтому избегайте суеты вокруг.

Лев

Львов ждет активный день. Вы будете стремиться к быстрым результатам, но не стоит себя перегружать. Начните с важных дел, а уже потом переходите к второстепенным. В отношениях проявите инициативность. Ваша вторая половинка это оценит.

Дева

Вы хотите стабильности и уверенности в будущем. Это период, когда захочется перемен и большего дохода. Ваши идеи могут стать источником для дополнительных средств. Карты советуют быть более смелыми. Совсем скоро вы будете радоваться своим успехам.

Весы

Харизма Весов покорит новые вершины. Особенно это касается рабочих моментов. Вы будете более уверенными и перейдете к действиям. Это период, когда стоит брать инициативу в свои руки. А вот в отношениях может появиться недоразумение - обсудите сразу все проблемы.

Скорпион

Отпустите свое прошлое и обиды. Вам следует освободить жизнь от лишнего и двигаться дальше. Подумайте, что может помочь проявить себя. Также стоит быть осторожными с высказываниями. Сейчас ваши эмоции могут сыграть против вас.

Стрелец

Стрельцы будут стремиться к общению с друзьями. Вам давно не хватало их компании и душевных разговоров. Поэтому можете смело планировать встречу. Карты советуют также обратить внимание на собственное здоровье. Оно может дать о себе знать.

Козерог

Вы сможете себя больше дисциплинировать, чтобы достичь успеха. Это время для планирования долгосрочных проектов. Коммуникация с коллегами поможет в профессиональной сфере. Однако есть риск конфликтов. Поэтому следует действовать осторожно.

Водолей

Водолеям захочется поехать в небольшое путешествие, чтобы изменить картинку вокруг. Это время для открытия новых горизонтов. В отношениях добавьте романтики. Ужин при свечах или неожиданный подарок добавят яркости чувствам. Не бойтесь экспериментировать.

Рыбы

Рыбы будут работать над собой. В последнее время вам не нравится то, чем вы занимаетесь и какие результаты получаете. Поэтому в пятницу стоит сделать работу над ошибками. Также вас ждет сюрприз. Возможно, кто-то из родных придет в гости.

