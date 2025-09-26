Старайтесь не отвлекаться, ведь времени мало.

Головоломки на поиск слов буквально заполонили Сеть. Их любят все – от детей до взрослых.

Такие задачки не только весело решать. Они также проверяют умственные способности, способствуют улучшению концентрации, внимательности к деталям и навыков распознавания закономерностей. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Обычно такие головоломки состоят из набора букв, расположенных в случайном порядке, среди которых спрятано одно или несколько слов. Читатель должен их найти в течение определенного промежутка времени.

Сделать это нужно, соединив буквы в комбинацию по вертикали, по горизонтали или по диагонали, если не указано иное. Так что, вы в игре?

В этом задании вам надо отыскать слово "погода". Именно в этой головоломке искать слово стоит по горизонтали или по вертикали, но не другим способом.

На ответ у вас будет всего 11 секунд, поэтому советуем не отвлекаться на посторонние вещи. Для удобства можете также установить таймер.

Готовы проверить свои способности? Время пошло!

Итак, ваши 11 секунд на поиски слова "погода" исчерпаны. Если вы заметили его среди множества букв, у вас действительно талант – вы очень внимательный человек, от которого трудно что-то скрыть.

Тем, кто не уложился в отведенное время, советуем вернуться к изображению и поискать еще – уже без таймера. Главное – не сдаваться на половине пути. У вас все получится!

Ответ на головоломку:

