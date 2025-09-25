В православный праздник сегодня просят покровительства в дальней дороге.

26 сентября по новому стилю в церковном календаре посвящено памяти святого Иоанна Богослова, ученика Христа, автора Евангелия от Иоанна и книги "Откровение" ("Апокалипсис"). В народе с этим днем связывают особые приметы и поверья. Как отмечают его и что за праздник сегодня церковный вспоминают в церкви по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

26 сентября (по старому стилю это 9 октября) православные вспоминают святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн был одним из самых близких учеников Христа, которому Иисус перед своим распятием поручил заботиться о Его матери, Пресвятой Богородице.

Иоанн родился в I веке в Галилее (современный Израиль). Он был внуком святого Иосифа Обручника и до встречи с Христом вместе с братом, апостолом Иаковом, занимался ловлей рыбы. Когда же Иоанн стал учеником Христа, то стал сопровождать Иисуса в самые важные моменты: к примеру, присутствовал при воскрешении дочери Аира, видел Преображение Господне на горе Фавор, а также был рядом с Учителем во время ареста и распятия и разделил вместе с Богородицей скорбь у креста.

После Вознесения Христа Иоанн ушел проповедовать в Ефес и другие города. Согласно преданию, как-то произошел удивительный случай: корабль, на котором путешествовал апостол, попал в бурю, и Иоанн оказался за бортом. Но через 14 дней мужчину нашли живым и невредимым. Кроме этого, при императоре Нероне Иоанна подвергали пыткам, но он также чудесным образом оставался невредим.

Когда святого сослали на остров Патмос, то он продолжил проповедовать там, исцелял больных и даже воскрешал мертвых. Там же он написал свою знаменитую книгу "Откровение" ("Апокалипсис").

По возвращению в Ефес, апостол написал Евангелие и три Послания. Умер Иоанн в глубокой старости: известно, что он велел похоронить себя живым в могиле в форме креста. Когда спустя несколько дней могилу вскрыли, то тела там не обнаружили. Однако ежегодно на ней появлялся чудесный прах, исцеляющий больных.

Книга "Откровение" Иоанна Богослова стала последней в Новом Завете. В ней апостол изложил пророчества о судьбе человечества: о четырех всадниках Апокалипсиса, семи ангелах, бедствиях, падении антихриста, поражении дьявола и воцарении Христа. Со временем слово "апокалипсис" стало символом катастрофы и глобальных потрясений.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 26 сентября вспоминают священномученика Корнилия Сотника и отмечают обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

О чем молятся Иоанну Богослову, что можно и что нельзя делать сегодня

В праздник верующие обращаются к святому апостолу Иоанну Богослову - его просят об исцелении от болезней, укреплении семьи и брака, даровать детей и защитить в долгой дороге. Особое почитание апостол получал как покровитель странников - у него просят поддержки и защиты перед путешествиями. Также святого считают заступником учащихся, писателей и художников.

В народе праздник прозвали Иван-богослов, Иван-осенний. Традиционно в праздник идут в храм, ставят свечи, молятся образу апостола. Один из обычаев дня - хозяйки пекут пироги, которыми затем угощают соседей и знакомых. Работать в этот праздник разрешается только до обеда - вторую половину дня нужно посвятить отдыху.

В этот день Церковь предостерегает от ссор, ругани, сквернословия, а также сплетен и осуждения, не одобряет зависти, жадности, злых намерений, отчаяния.

В народе в день памяти апостола Иоанна Богослова категорически запрещается отказывать в помощи и милостыне - святой всю жизнь помогал людям, и отказ считается большим грехом.

Также к основным народным запретам относятся:

работа после обеда - утром разрешается трудиться, но после полудня следует отдыхать, иначе "сорок бед" настигнут семью;

острые предметы - не рекомендуется брать в руки режущие предметы, так как можно пораниться;

алкоголь и переедание.

Напомним, что в Церкви особых запретов на работу нет - ни в этот праздник, ни в какой-либо другой, но при условии, что у верующих найдется время для молитвы. Поэтому день 26 сентября советуют провести спокойно, с верой в душе и молитвой к святому Иоанну.

Приметы 26 сентября

По погоде и другим приметам этого дня наши предки судили о грядущей зиме и даже следующем лете:

красная луна в ночь на 26-е число - будут сильные ветры;

грачи улетели - зима скоро наступит;

дождь пошел - в следующем году будет богатый урожай зерновых;

листья с вишни опали - к ранней зиме;

яркое солнце сегодня - в июле будет холодное и дождливое лето;

вечером небо розовое - к ясной погоде.

Самая яркая примета дня: если 26 сентября выпадет первый снег, то ровно через 40 дней придет настоящая зима.

