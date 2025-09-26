Оккупантам приходится пешком преодолевать десятки километров.

На Покровском направлении российские оккупанты имеют проблемы с логистикой, из-за чего вынуждены носить на себе боекомплекты и продукты.

Об этом военный 68 отдельной егерской бригады ВСУ с позывным "Гусь" сказал в эфире "Киев24". Он отметил, что малые вражеские группы пытаются просачиваться на территорию, которую контролируют Силы обороны.

По его словам, россияне по-прежнему почти не используют бронетехнику, а передвигаются с помощью легкового транспорта или добираются пешком.

Военный отметил, что на Покровском направлении Силы обороны "улучшили" логистику россиян еще летом и осенью прошлого года, в частности, возле Селидово. С тех пор, по его словам, оккупанты вынуждены возить боекомплекты и все необходимое на "Жигулях" и даже на ослах.

"Враг продолжает пешком идти десятки километров. Некоторые у них работают "живыми ослами", то есть их бойцы несут на себе продукты или БК на позиции. Мы их еще называем - несуны", - рассказал "Гусь".

Ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация перебрасывает резервы для удержания позиций в направлении Доброполья, и продолжает наступление с целью охвата Покровско-Мирноградской агломерации.

Военный аналитик Денис Попович отмечал, что на Покровском направлении решается судьба всей осенней кампании, которую затеяла РФ для того, чтобы получить хоть какие-то победы.

В то же время, он считает, что внимание должно быть приковано к Добропольскому выступлению. По его словам, Силы обороны Украины с целью окончательной ликвидации российского продвижения пытаются окружить оккупационные подразделения 51 армии, которые прорвались на Добропольском выступе в августе.

