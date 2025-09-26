OpenAI запускает 'замену соцсетей': как работает новая функция ChatGPT Pulse

Чат-бот будет самостоятельно проводить исследования и присылать персонализированные карточки с нужной информацией.

OpenAI объявила о релизе Pulse – нового режима ИИ-агента в чат-боте ChatGPT, который может действовать автономно. Каждое утро он будет формировать для пользователей персонализированные карточки с нужной информацией.

Как объясняют авторы, сервис будет работать, пока человек спит. Система собирает подборку из пяти–десяти коротких сводок в виде карточек с текстом и иллюстрациями. Каждую карточку можно раскрыть для подробного отчета или уточнить детали прямо в диалоге с ChatGPT.

Темы дайджеста варьируются: от общих – например, спортивных новостей, – до персонализированных. Pulse использует подключенные сервисы вроде Google Calendar и Gmail для сортировки писем и составления расписания, а также учитывает интересы пользователя через память ChatGPT.

Pulse не пытается затянуть пользователя в бесконечный скроллинг. Наоборот – после пары-тройки карточек он завершает подборку сообщением "На сегодня все". Такой подход в OpenAI называют принципиальным отличием от соцсетей: вместо бесконечной ленты соцсетей компания стремится закрепить привычку начинать день именно с ChatGPT, а не с соцсетей или новостных приложений.

Запуск ChatGPT Pulse – это часть масштабного проекта OpenAI по созданию полноценных ИИ-ассистентов, которые работают самостоятельно, а не просто чат-бота для ответов на запросы.

Пока ChatGPT Pulse доступен только Pro-подписчикам и только в мобильном приложении. В будущем доступ должны дать Plus-подписчикам и, возможно, бесплатным пользователям.

Ранее в этом месяце OpenAI выпустила еще более умный ИИ, который сам анализирует и пишет код. Новая версия GPT-5-Codex оптимизирована для решения сложных задач с динамическим распределением времени на выполнение.

В настоящий момент ChatGPT занимает более 80% мирового рынка чат-ботов и 92% в Украине. Ближайшие соперники – Perplexity и Microsoft Copilot. На них приходится доля в 15% от всех пользователей.

