Украинцы массово не платят коммуналку: количество должников достигло рекорда

С начала полномасштабной войны общее число долгов выросло в полтора раза.

Украинцы накопили рекордные долги за коммунальные услуги. По состоянию на середину сентября, количество должников достигло 788 тысяч, что на 13% больше по сравнению с июлем 2024 года, когда проводились предыдущие замеры. Об этом сообщает Опендатабот.

Суммарное число исполнительных производств, открытых из-за долгов за коммуналку, составляет 788 507, что в полтора раза больше, чем в начале полномасштабной войны и более чем вдвое превышает показатель января 2021 года.

Больше всего должников в прифронтовых регионах. В процентном соотношении это Днепропетровская - 19%, Харьковская - 16%, Донецкая - 10%, Полтавская и Запорожская область - 7%.

Согласно статистике, чаще всего у украинцев долги за теплоснабжение и воду. Это 42% и 21% открытых производств соответственно. Далее следуют жилищное обслуживание, энергоснабжение и газ.

Что касается возраста, то наиболее злостными неплательщиками за коммунальные услуги являются люди в возрасте 46-60 лет - их 38%. Далее с почти одинаковыми показателями идут группы 36-45 лет и старше 60 лет - 25%. Против женщин открыто больше производств, чем против мужчин - это 56% против 44%.

С середины октября в Украине должен начаться отопительный сезон. Цены на тепло во время войны повышать не будут, однако тариф на отопление в каждом регионе имеет свою специфику.

В то же время части украинцев не грозят исполнительные производства из-за долгов - для них коммунальные услуги будут полностью бесплатными.

