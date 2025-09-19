Эксперт рассказал, какое жилье бьет ценовые рекорды и где в Украине самые дешевые дома и квартиры - их продают за "копейки".

Современный рынок недвижимости в Украине удивляет контрастами, как никогда раньше. В престижных районах столицы стоимость жилья остается заоблачной для рядового украинца, тогда как в прифронтовых регионах квартиру можно приобрести всего за 15 тысяч у. е. В комментарии УНИАН эксперт рассказал, где самые дешевые квартиры в Украине и самые дорогие - что сейчас предлагает рынок недвижимости.

Где самые дорогие квартиры в Украине в 2025 году

Как рассказал в комментарии УНИАН киевский риелтор Александр Бойко, самые дорогие квартиры в Украине сейчас предлагают в трех городах:

Киеве;

Львове;

Ужгороде.

Бесспорным лидером по стоимости жилья остается Киев, особенно его престижные районы. "В Печерском районе, в частности на Липках, цены в премиум-сегменте достигают 2800-3500 у. е. за квадратный метр. Если посмотреть в сторону элитной недвижимости в этом районе, то можно увидеть и более дорогие предложения - в ЖК "Новопечерские Липки" квадратный метр жилья стоит 4 000-6 300 у. е.", - приводит пример эксперт.

Видео дня

Вдвое дешевле стоит жилье в киевских новостройках. По словам риелтора, средняя цена квадратного метра в новых домах на сентябрь 2025 года составляет 1400 у. е.

На втором месте по дороговизне жилья в Украине - Львов. Во львовских новостройках стоимость квадратного метра почти такая же, как в Киеве - составляет 1300-1380 у. е. "Высокая цена связана с огромным притоком переселенцев и инвесторов, которые считают западные области самыми безопасными", - объясняет специалист.

На третьем месте - Ужгород, где за последние годы цены выросли на 20-30% совокупно. Квадратный метр в новостройках там стоит 1100-1250 у. е.

Где в Украине самые дешевые дома и квартиры в 2025 году

По словам эксперта, самые низкие цены на жилье традиционно в прифронтовых городах, где ситуация с безопасностью критически влияет на спрос. Сейчас среди самых дешевых:

Херсон;

Запорожье;

Сумы.

Херсон - бесспорный лидер по доступности недвижимости. Однокомнатные квартиры в Херсоне на вторичном рынке стоят от 600 тысяч гривень - это около 15 тысяч у. е., а стоимость квадратного метра составляет 470-500 у. е.

Запорожье занимает второе место. "Там "однушку" продают за 670 тысяч гривень (550-620 у. е. за квадратный метр). За последний год цены в Запорожье упали на 13% из-за приближения линии фронта", - объясняет ситуацию Александр Бойко.

На третьем месте оказались Сумы - здесь однокомнатную квартиру можно купить за 720 тысяч гривень. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в Сумах составляет примерно 589-610 у. е.

По мнению эксперта, жилье в Киеве и Львове продолжит дорожать - на 5-10% ежегодно, а в прифронтовых регионах стоимость останется стабильна, или же будет снижаться, пока продолжается активная фаза войны.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о самом дешевом и самом дорогом жилье в Украине, а именно сколько оно стоит во Львове.

справка Олександр Бойко риелтор Риелтор с более чем 16-летним опытом работы на киевском рынке недвижимости. Учился в Межрегиональной академии управления персоналом. Занимал должность председателя комитета информационно-технического обеспечения в Союзе специалистов по недвижимому имуществу г. Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: