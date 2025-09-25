Сейчас у Пхеньяна есть одна проблема с этими ракетами, заявил лидер Южной Кореи.

КНДР находится на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая угрожает Соединенным Штатам Америки. Об этом сказал президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен, сообщает Reuters.

Южнокорейский лидер отметил, что КНДР еще предстоит освоить технологию возвращения ракеты в атмосферу. Он пообещал уменьшить риски для безопасности, связанные с КНДР, чтобы привлечь больше инвестиций и стимулировать экономику Южной Кореи.

"Независимо от того, это для переговоров с США или для собственного режима, они продолжают разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории США, нести ядерную бомбу и бомбить Соединенные Штаты. Кажется, они еще не преуспели, но находятся на завершающей стадии, осталось лишь освоить так называемую технологию возвращения в атмосферу. Это тоже, вероятно, будет решено в ближайшее время", – заявил Ли Чжэ Мен.

Отмечается, что в прошлом году Пхеньян осуществил запуск своей крупнейшей МБР под названием Hwasong-19, которая пролетела далеко в космос. По мнению экспертов, она может поразить любую цель на территории США, однако способность КНДР управлять ракетой и защищать боеголовку во время возвращения в атмосферу все еще под сомнением.

Оружие Северной Кореи – другие новости

Недавно КНДР провела испытания тактических ударных беспилотников. За полетами БпЛА серии Kumsong. На испытаниях лично находился лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. СМИ сообщали, что эти беспилотники, скорее всего, являются клонами американских систем.

Newsweek также писал, что КНДР получила от России технологии атомных подводных лодок в ответ на поставку вооружения для ведения войны против Украины.

