В Дании из-за угрозы беспилотников снова закрыт один из аэропортов. Это уже третий такой инцидент за последние несколько дней.

Второй раз за сутки закрыто воздушное пространство над аэропортом в городе Ольборг. Это подтвердил начальник стражи полиции Северной Ютландии Кристиан Тильстед в комментарии газете Ekstra Bladet.

"Он был закрыт в 23:40, и есть подозрение, что, возможно, был замечен дрон. Мы уже имели там полицию, и сейчас туда прибыло еще несколько дополнительных подразделений. Мы не получили подтверждения, что это дрон, но считается, что кто-то видел дрон в этой местности, и поэтому аэропорт принял решение закрыть воздушное пространство", – заявил он.

Сотрудник издания, который находится на месте событий, рассказал, что в районе аэропорта находится большое количество правоохранителей.

О сроках приостановления работы аэропорта пока ничего неизвестно.

"Но сегодня ночью небо очень звездное, как и вчера, поэтому различить одно от другого на небе может быть довольно сложно, и поэтому нам сначала нужно это проверить. Но, во всяком случае, один самолет был перенаправлен", – цитирует издание слова дежурного начальника.

Дроны в Дании: другие новости

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2025 года неизвестные дроны парализовали аэропорт в Копенгагене. Рейсы перенаправляли в другие места. Кроме того, из-за сообщений о дронах тревогу объявляли в Осло, что в Норвегии, писали СМИ.

Уже в ночь на 25 сентября в Дании из-за сообщения о беспилотниках остановил работу аэропорт Ольборга – четвертого по численности населения города страны. Была информация о том, что БПЛА заметили также в Эсбьерге, Сондерборге и Скридструпе. Последний является базой для датских истребителей F-16 и F-35.

Правоохранители отмечали, что не могут сказать ни кто стоит за инцидентом, ни какую цель преследуют эти нарушения.

