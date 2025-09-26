Несколько важных торжеств отмечается сегодня в мире и в Украине.

Дата 26 сентября примечательна несколькими социальными и миротворческими торжествами. Христиане чтят знаменитого апостола, а по народным обычаям принято поминать умерших. О том, какой сегодня праздник и какие у него есть интересные обычаи, узнайте в нашем материале.

Видео дня

Какой сегодня праздник в мире

Страны Евросоюза празднуют Европейский день языков, посвященный языковому равенству и разнообразию альянса.

На всемирном уровне наступает Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Бомбы массового уничтожения могут необратимо изменить климат на всей планете и привести к концу света, поэтому ООН призывает ядерные страны от них отказаться.

Также отмечается 26 сентября праздник Всемирный день контрацепции - просветительское торжество, цель которого - предотвратить информацию о предотвращении нежелательной беременности.

Художник Теодор Жерико, поэт Томас Элиот, философ Мартин Хайдеггер, композитор Джордж Гершвин, теннисистка Серена Уильямс и актриса Линда Гамильтон - это мировые знаменитости, рожденные 26 сентября.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди известных нам соотечественников родились в эту дату поэт Никита Годованец, политик и правозащитник Евгений Пронюк, борцунья Юлия Ткач и пятый президент Петр Порошенко.

Украинцы могут отметить международные торжества. Никакой официальный праздник сегодня в Украине не наступает.

Какой сегодня праздник церковный

В новом церковном календаре в эту дату прославляют апостола Иоанна Богослова, близкого ученика Иисуса. По старому календарю праздники сегодня устанавливаются в честь мученика Корнилия Сотника и обновления Иерусалимского храма Воскресения Господнего.

Какой праздник 26 сентября народный

Украинские приметы так описывают сегодняшний день:

грачи собираются в большие стаи - к затяжному ненастью;

если пошел дождь, то октябрь будет дождливым;

куры сильно линяют - к потеплению;

если ночью ярко мерцают звезды, то ждите морозов.

По верованиям предков праздник сегодня считается поминальным, поэтому не лишним будет сходить на кладбище или заказать панихиду в церкви. На огородах крестьяне сеяли озимую морковь и лук, а из овощей готовили пироги. Счастливым поверьем считается угостить соседей или сделать дли них доброе дело - тогда и ваша жизнь наладится.

Зная, какой сегодня церковный праздник, можно помолиться Иоанну о покровительстве в делах, удачной рыбалке и о благополучном путешествии, а также об упокоении души невинно убитых, детей, воинов.

Что нельзя делать сегодня

Запретов у дня много - не стоит пить спиртное, шумно веселиться, жениться и венчаться, отказывать в помощи родным. Неудачен сегодня праздник для рукоделия и тяжелого физического труда, особенно после полудня. Нельзя пользоваться острыми и колющими предметами, ведь возрастает риск ранений.

Вас также могут заинтересовать новости: