У мальчика обнаружили редкую генетическую мутацию, которая влияет на его развитие.

У сына украинского певца Виктора Павлика и блогерши Екатерины Репяховой, 4-летнего Миши, обнаружили редкую генетическую мутацию, которая нарушает передачу сигналов в мозгу.

Как написала в своем Instagram Репяхова, существуют общие диагнозы, однако их случай отличается.

"Есть конкретный механизм - поломка в определенном гене. Поэтому существует целевая терапия, которая не просто помогает извне, а обеспечивает мозг тем, чего ему не хватает для правильной работы, - объяснила блогер, отвечая на вопрос, почему они решились на некий препарат в рамках указанной терапии. – То есть это не просто наше желание ускорить развитие, это необходимость для качественной работы мозга ребенка.

Видео дня

Репяхова добавила, что это изменение очень редко, и в мире сейчас известен лишь один случай:

"Сейчас в мире описано примерно 60-70 человек с мутациями одного редкого типа, которые нарушают работу определенного гена. Но именно в нашем случае, где мутация находится на "шве" гена, подобный случай известен только один, и это наш Михасик. Поэтому терапия, которую мы используем, очень специфическая и индивидуальная".

Напомним, ранее жена Виктора Павлика ответила, чувствует ли 29-летнюю разницу в возрасте со звездным мужем.

Вас также могут заинтересовать новости: