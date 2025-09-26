Людям, рожденным в эти даты, катастрофически не везет в дружбе: кого это касается

Древняя практика нумерологии объясняет, почему людям, рожденным в определенные дни месяца, сложно строить и сохранять дружбу.

Нумерология - одна из старейших практик, связывающая числа с чертами характера и жизненными путями человека. Она рассматривает не только вопрос личной совместимости, но и способность формировать отношения. Эксперты отмечают: люди, рожденные в отдельные даты, чаще сталкиваются с трудностями в дружбе, пишет The Daily Jagran.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

5 дат рождения, которым не везет в дружбе

5 число каждого месяца

Рожденные в этот день от природы тянутся к свободе и приключениям. Однако их стремление к новизне мешает выстраивать стабильные и долговременные связи.

8 число каждого месяца

Амбициозность и желание контроля, присущие "восьмеркам", нередко делают их чрезмерно конкурентными в отношениях. Это может создавать напряженность даже в ближайшем кругу.

4 число каждого месяца

Хотя такие люди отличаются надежностью и прагматизмом, их жесткость и склонность к контролю могут затруднять дружбу, особенно с более свободными личностями.

9 число каждого месяца

Рожденные девятого известны своей эмпатией и чувствительностью, но часто слишком прощают и забывают о собственных границах. Это приводит к тому, что они становятся уязвимыми к манипуляциям.

7 число каждого месяца

Интроверсия и потребность в одиночестве нередко мешают "семеркам" открываться в дружбе. Им трудно показывать свои эмоции, что затрудняет близкое общение.

