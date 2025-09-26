Читая между строк, можно понять, что президент США, похоже, отступает от обещания закончить войну РФ против Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что проукраинский поворот президента США Дональда Трампа на самом деле может означать его отказ от усилий по окончанию войны в Украине.

Как пишет издание Politico, Трамп, который все время повторял кремлевские тезисы о войне РФ против Украины и заявлял, что страна никогда не вернет себе границы, которые были до 2014 года, удивил союзников, когда на днях заявил, что Киев может вернуть себе все свои земли и разгромить Россию.

"ЕС поспешил присвоить себе этот разворот: представитель Еврокомиссии заявил, что на Трампа повлияли регулярные контакты с президентом Урсулой фон дер Ляйен", - написало издание.

Видео дня

Но у Туска было другое мнение о развороте Трампа. Читая между строк, можно понять, что президент США, по-видимому, отступает от своего обещания положить конец войне, предупредил польский премьер.

"Президент Трамп заявил, что Украина может при поддержке Евросоюза вернуть себе всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сокращения вмешательства США и передачи ответственности за прекращение войны Европе. Правда лучше иллюзий", - написал Туск в соцсети.

Издание подчеркнуло, что резкие повороты Трампа в войне - от осуждения российского диктатора Владимира Путина как "абсолютно безумного" до радушной встречи с ним на Аляске несколько месяцев спустя или остановки, а затем возобновления поставок военной помощи Украине - вызывают у Киева и его союзников тревогу относительно реальной позиции Вашингтона.

Трамп и война в Украине

Всем известно, что в своих предвыборных речах Трамп обещал закончить войну в Украине за 24 часа. На то, чтобы понять, что его обещание было голословным и ему не под силу это сделать в такой короткий срок, ему понадобилось 9 месяцев. И недавноТрамп был вынужден признать, что разрешить войну в Украине оказалось куда сложнее, чем он думал.

Также Трамп ранее угрожал выйти из переговоров между Украиной и Россией, когда у него не получилось достичь ощутимых результатов.

Вас также могут заинтересовать новости: