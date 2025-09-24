Это вид пресноводных черепах, который является единственным представителем отряда черепах в фауне Украины.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) заметили европейскую болотную черепаху, которая плавала в Черном море, что не типично для этой редкой рептилии.

Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть в прозрачной воде черепаху, которая "перебирает лапками" по песчаному дну.

"Болотную черепаху европейскую (Emys orbicularis) редко можно видеть в Черном море. Эта особь почему-то мигрирует по мелководью черноморского дна в поисках пресной воды", - отметил Русев.

По его словам, вскоре у рептилий наступит сезон зимовки - они "закутаются" в теплые органические остатки и будут зимовать в тростниковых зарослях нацпарка "Тузловские лиманы".

Болотная черепаха европейская: что о ней известно

Это вид пресноводных черепах, который является единственным представителем отряда черепах в фауне Украины. Вид внесен в Бернскую конвенцию, что запрещает владение ими и продажу.

Зиму эти рептилии проводят в спячке на дне водоема. Они считаются одним из самых интересных видов европейских пресмыкающихся, чью среду обитания надо обязательно защищать. Зафиксирован "мистический" случай, когда в Днепровском зоологическом музее, в 2013 году из яиц болотной черепахи, которые в течение нескольких месяцев были выставочными образцами, вылупились трое детенышей. Как им удалось выжить и появиться на свет в музейных условиях, загадка.

По словам ученых, эти рептилии очень чувствительны к ухудшению условий существования, поэтому их считают "показателем" качества окружающей среды. Продолжительность жизни болотной черепахи - несколько десятков лет, в то же время в ботаническом саду на юге Франции одна такая особь прожила более 120 лет.

Длина карапакса болотной черепахи достигает 23 см (обычно 16 - 18 см), ширина до 17, а высота до 8 см. На ногах рептилии имеют большие когти, на челюстях нет зубов, их задачу выполняют острые роговые пластины. Вес взрослой особи до 1,5 кг. Хвост у них почти такой же длинный, как и панцирь.

