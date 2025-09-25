Согласно результатам опроса, украинцы поделились на две категории.

Среди украинцев господствуют настроения на дипломатическое завершение войны. Таковы результаты исследования социологической группы "Рейтинг". Деталями в эфире проекта "Тема с Мосейчук" поделился директор группы Алексей Антипович.

"Запрос на переговоры огромный. Он совсем был другой в начале войны. В начале войны мы были очень сплочены - 73% говорили воевать до возвращения Крыма и Донбасса... Но с каждым замером, когда война уже затягивалась, мы пришли к абсолютно противоположному мнению", - рассказывает социолог.

Согласно результатам опроса, украинцы поделились на две категории. Две трети, 60% говорят, что нужно искать компромисс на переговорах. И примерно треть говорит, что нужно идти или к освобождению всех территорий, или хотя бы к границам 2022 года.

"Но когда ты дальше спрашиваешь - а реальный сценарий какой? То уже 80% украинцев говорят, что нужно искать компромиссное решение с привлечением других стран", - отмечает Антипович.

Из этих 80% 20 - за прямые переговоры с россиянами. Остальные 60% - за переговоры с другими странами, но для решения дипломатическим путем. Только 11% верят, что войну можно завершить только военным путем.

"Но это не о мире любой ценой. Никакого мира любой ценой. Это не о восстановлении отношений с россиянами. При каких условиях мы можем согласиться (на мир - ред.)? Только при условии предоставления надежных гарантий безопасности", - подчеркнул Алексей Антипович.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует управлять страной после окончания войны. В случае достижения перемирия с Россией, Зеленский пообещал обратиться к парламенту Украины с просьбой организовать выборы. Зеленский подчеркнул, что его целью является окончание войны, а не продолжать баллотироваться на нынешнюю должность. В то же время, президент Украины подчеркнул, что проблемы безопасности усложнят организацию выборов, однако он верит, что это возможно сделать.

Также мы писали, что издание Financial Times отмечает, что европейские чиновники в новой риторике президента США Дональда Трампа видят не столько усиление поддержки Украины, сколько попытку переложить ответственность за войну на Европу. Также он может готовить почву для ее обвинений в случае поражения Украины. Один из европейских чиновников поделился с изданием, что это начало игры в обвинения. США знают, что пошлины против Китая и Индии будут невозможными для ЕС.

