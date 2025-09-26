NASA может подготовить ядерный удар по астероиду, летящему на Луну

Микрометеоритный риск для спутников заставляет искать радикальные решения, отмечают ученые.

Объект под обозначением 2024 YR4, обнаруженный в декабре 2024 года и примерно 55 метров в диаметре, сначала рассматривался как потенциальная угроза для Земли с вероятностью столкновения до 3,1% в 2032 году. Однако дальнейшие наблюдения изменили оценки: к началу 2025 года вероятность удара по Земле упала до 0,28%, и теперь основная обеспокоенность фокусируется на возможном столкновении с Луной в 2032 году, пишет Interesting Engineering.

Что грозит после удара по Луне

Эксперты предупреждают, что попадание 2024 YR4 в лунную поверхность вызовет огромные выбросы реголита - пыли и мелких камней. По оценкам, это может временно увеличить поток микрометеороидов вокруг Земли до тысячи раз выше фоновых уровней, что усилит риски для спутников, орбитальных станций и экипажей. "Выбросы микрометеороидов, которые могут представлять угрозу для астронавтов и космических кораблей", - написала команда исследователей, подчеркивая степень угрозы.

Почему простое отклонение может быть опасным

Исследователи отмечают: любая попытка изменить траекторию астероида имеет риски. Из-за неопределенности физических свойств 2024 YR4 (в частности массы) плохо выполненная операция по отклонению может непреднамеренно направить объект ближе к Земле или создать большее количество фрагментов с непредсказуемой траекторией.

Варианты реагирования: от DART до ядерного уничтожения

NASA уже имеет опыт технологии отклонения: в 2022 году тест DART показал, что столкновение космического аппарата с небольшим спутником реально меняет его орбиту. Однако авторы нового исследования указывают, что 2024 YR4 создает более сложную задачу - меньшее время на наблюдение до 2032 года и большая неопределенность относительно структуры объекта.

Из-за этих ограничений ученые рассматривают два подхода: миссию вроде DART, но направленную не на отклонение, а на фрагментацию объекта; или, в крайнем случае, подготовку ядерного варианта - доставки и детонации ядерной боеголовки на астероиде или рядом с ним, чтобы разбить его до удара по Луне. Такой метод пока теоретический и в космосе не испытан.

Чтобы успеть к пролету 2032 года, потенциальную ядерную миссию следовало бы запустить в интервале от конца 2029 до конца 2031 года. Поэтому они призывают начать детальное планирование уже сейчас: оценить сроки создания кораблей и разработать концепции миссий.

Не паниковать, но быть готовыми

Сейчас, по подсчетам авторов, примерно 96% вероятности указывают на то, что 2024 YR4 пройдет мимо Луны без ущерба. В то же время случай достаточно важен как тренировочный пример для систем планетарной обороны: он демонстрирует, что даже относительно небольшой объект может иметь косвенные последствия для инфраструктуры в космосе и требует заранее проработанных вариантов реагирования.

Как сообщал УНИАН, NASA намерено отправить четырех астронавтов в путешествие вокруг Луны в рамках миссии "Артемида II". Миссия запланирована на февраль 2026 года.

Успех миссии определит, как скоро NASA сможет запустить аппарат Artemis III для фактической посадки на Луну. Но даже если миссия будет выполнена идеально, заявленная космическим агентством цель "не ранее середины 2027 года" нереалистична, по словам доктора Симеона Барбера из Открытого университета.

