Хрупкая девушка больше не хочет таких экспериментов.

На красной дорожке премии "Эмми-2025" актриса Дженна Ортега заставила всех оборачиваться, появившись в смелом образе от Givenchy из коллекции английского модельера Сары Бертон.

Ее топ, созданный исключительно из массивных драгоценных камней, выглядел как подвешенные на шею россыпи драгоценностей. Вместо широких брюк, с которыми этот лук демонстрировали на подиуме, 22-летняя звезда выбрала черную юбку с высоким разрезом. Однако за красотой стояла большая жертва, пишет Page Six.

Стилист Ортеги, Энрике Мелендес, в подкасте Plus One рассказал, что этот эффектный топ весил не менее 9-14 килограммов и врезался в ключицу актрисы. Сама Дженна после церемонии обратилась к нему с такими словами:

"Энрике, я тебя люблю, но в следующий раз давай что-то более практичное".

Ортега пополнила список знаменитостей, которые пожертвовали комфортом ради моды. Напомним, певица Рианна в 2015 году появилась на Met Gala в 25-килограммовом плаще от Guo Pei, а актриса Гленн Клоуз на "Оскаре-2019" носила платье от Carolina Herrera весом более 19 килограммов.

Как сообщал УНИАН, на днях Рианна и рэпер A$AP Rocky объявили о рождении третьего ребенка.

