Дикий о целесообразности контрнаступления Сил обороны: Не нужно повторять ошибок

Военный эксперт считает, что у Украины для контрнаступления сейчас нет сил и средств.

На сегодня нет сил и средств, чтобы Силы обороны переходили в контрнаступление на фронте.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Радио NV".

"Что касается нашего наступления, то, откровенно говоря, я не вижу для него сил и средств. Я не вижу кем нам сейчас наступать. У нас едва хватает людей держать оборону и то с большими проблемами. В такой ситуации говорить, что мы перейдем к наступлению, то, или мы чего-то очень важного не знаем, или это какая-то словесная игра, которая к реальному фронту не имеет отношения", - подчеркнул он.

При этом считает, что предыдущее контрнаступление очень дорого стоило Украине. По его словам, тогда оно началось в основном из-за давления союзников. "Это контрнаступление было анонсировано. Его требовали союзники, мотивируя тем, что дали 10% потребности по технике и артиллерии, на которую был запрос. Параллельно наше общество раскачалось, разогревалось и очень требовало контрнаступления", - отмечает Дикий. При этом добавил, что контрнаступление началось в условиях, когда сами военные не видели его целесообразности, но было мощное политическое давление извне и изнутри. "И результат мы знаем. Я очень надеюсь, что мы сейчас не стоим перед повторением такой истории", - подчеркнул Дикий.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 18 сентября в своем Telegram сообщил, что Силы обороны Украины проводят контрнаступательную операцию в Донецкой области, в районе Покровска и Доброполья.

Он отмечает, что идут жесткие бои, но удалось нанести россиянам ощутимые потери. По его словам, Главком Сырский доложил, что за время с начала операции наши воины уже освободили 160 квадратных километров, еще более 170 квадратных километров очищены от оккупанта. Существенно пополнен наш обменный фонд - почти сотня российских пленных.

Президент отметил, что сейчас Силы обороны Украины уже освободили семь населенных пунктов, а еще девять зачистили от российских оккупантов.

