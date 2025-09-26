Американский президент все еще считает торговые ограничения благом для экономики, хотя это не так.

Президент Дональд Трамп заявил, что с 1 октября введет пошлины в размере 100% на фармацевтические препараты, 50% - на кухонные шкафы и туалетные столики, 30% - на мягкую мебель и 25% - на грузовые автомобили. Американский лидер считает, что эти меры заставят компании инвестировать в отечественные заводы.

Издание Associated Press пишет, что эти пошлины - еще один фактор неопределенности для экономики США, которая столкнулась с ухудшающимися перспективами в сфере занятости и повышенной инфляцией. Эти "налоги" на импорт также, скорее всего, проднимут конечные цены и приведут к сокращению найма, что и так уже происходит.

Пошлины на фармацевтическую продукцию

Трамп заявил в Truth Social, что тарифы на фармацевтическую продукцию не будут применяться к компаниям, строящим производственные предприятия в США, которые он определил как "начинающие строительство" или "находящиеся в стадии строительства". Неясно, как пошлины скажутся на компаниях, у которых уже есть заводы в США.

По данным Бюро переписи населения, в 2024 году Америка импортировала фармацевтические и медицинские продукты на сумму почти 233 миллиарда долларов. Перспектива удвоения цен на некоторые лекарства может вызвать шок у избирателей, поскольку расходы на здравоохранение, а также расходы на Medicare и Medicaid могут потенциально увеличиться.

Пошлины на мебель

В социальной сети Truth Social Трамп заявил, что налоги на импортные кухонные шкафы и диваны необходимы "для обеспечения национальной безопасности и по другим причинам".

Такое решение может еще больше увеличить расходы застройщиков в то время, когда многие люди, желающие купить дом, чувствуют себя обделенными из-за нехватки жилья и высоких ставок по ипотеке.

Пошлины на грузовики

Трамп заявил, что иностранные производители тяжелых грузовиков и запчастей наносят ущерб отечественным производителям.

"Крупные производители грузовиков, такие как Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks и другие, будут защищены от натиска внешних конкурентов", - заявил американский лидер.

Ситуация в экономике США

Трамп давно утверждает, что пошлины - ключ к увеличению инвестиций в отечественные заводы. Он не согласен с тем, что импортеры просто поднимут цены, чтобы покрыть налоги.

При этом он продолжает утверждать, что инфляция больше не проблема для экономики США, несмотря на доказательства обратного. Индекс потребительских цен вырос на 2,9% за последние 12 месяцев по сравнению с годовым темпом роста в 2,3% в апреле.

Также нет доказательств того, что пошлины способствуют созданию рабочих мест на заводах или строительству новых производственных мощностей. По данным Бюро статистики труда, с апреля производители сократили 42 000 рабочих мест, а строительные компании - 8000.

Пошлины Трампа - последние новости

Президент США Дональд Трамп использует пошлины на импорт в качестве карательной меры. Сначала он применил их к странам, с которыми был большой торговый дефицит. Позже американский лидер наказал новыми пошлинами Индию за закупку российских энергоресурсов, а также угрожал применить такие же меры в отношении Китая.

Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон предупредил, что глобальная торговая война может привести экономику США к рецессии и росту цен, а также подорвать долгосрочные альянсы страны.

