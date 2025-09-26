После начала полномасштабного вторжения Дубиль и его команда сосредоточились на поддержке медицинских учреждений

С первых дней полномасштабного вторжения председатель наблюдательного совета Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда", первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль стал одним из тех, кто ежедневно поддерживает украинских военных и медиков. Вместе с командой фонда он совершил сотни гуманитарных миссий на передовую, преодолел сотни тысяч километров, чтобы доставить военным и медикам критически важную технику и оборудование.

"Я занимаюсь благотворительностью всю жизнь. Еще задолго до пандемии мы поддерживали украинские больницы и общины. Когда пришел COVID-19, вместе с командой мы сосредоточились на медицине: передавали аппараты ИВЛ, оборудование для реанимаций, средства защиты. Делали все, чтобы больницы выстояли. А полномасштабная война стала моментом, когда эта деятельность еще больше усилилась и расширилась. Мы поняли: армия, медики и люди в прифронтовых регионах будут нуждаться в помощи ежедневно", - рассказал о начале волонтерской работы Валерий Дубиль в интервью.

По его словам, после начала полномасштабного вторжения он и его команда сосредоточились на поддержке медицинских учреждений, прежде всего в прифронтовых регионах.

Видео дня

"Это аппараты МРТ, КТ, искусственные почки, гастроколоноскопы, УЗИ и рентген-аппараты, мониторы пациентов. Такое оборудование получили больницы Краматорска, Павлограда, Покровска, Петропавловки, Торецка, больница имени Мечникова, а также стабилизационные пункты, военные госпитали и медицинские институты по всей Украине. Параллельно мы доставляли медицинские грузы и в больницы других областей, где резко возросла нагрузка из-за обстрелов и большого количества переселенцев. Это направление помощи продолжается и сегодня", - рассказал он.

По словам Дубиля, с начала полномасштабного вторжения они передали в стабилизационные пункты и военные госпитали более 200 аппаратов EasyPulse швейцарского производителя Schiller. Это устройства для сердечно-легочной реанимации, которые спасают жизни там, где сложно сделать ручной массаж сердца - во время эвакуации с поля боя, в бронированной машине или на стабилизационном пункте.

"Их уникальность в том, что аппарат автоматически восстанавливает сердечный ритм, а медик в это время может заниматься другими критически важными процедурами. EasyPulse освобождает руки, экономит драгоценные секунды и дарит шанс тем, у кого потерянные минуты могли бы стать приговором", - пояснил он.

Дубиль отметил, что регулярные миссии на фронт стали их еженедельной работой.

"Только в 2025 году мы вместе с партнерами передали Силам обороны более 800 единиц различной техники. Самое важное - это, конечно, РЭБы. Всего с начала полномасштабной войны ВСУ, разведка, пограничники и боевые подразделения Нацпола получили от нас более 300 современных РЭБ-систем с иммерсионным охлаждением и широким диапазоном частот. Во время каждой встречи с защитниками я слышу одно и то же: засилье вражеских ФПВ-дронов уничтожает нашу логистику. Они уничтожают транспорт, который доставляет провизию и боеприпасы на позиции, вывозит пехоту. Еще страшнее - под прицелом оказываются медицинские эвакуационные группы: страдают не только раненые, но и медики и медицинский транспорт. Именно поэтому РЭБы сегодня - первоочередная потребность фронта", - обратил внимание волонтер.

Военные также получили от фонда "Надежда" все необходимое для связи, разведки, мобильности и штабной координации - автомобили, сотни различных типов беспилотников, станции управления, станции Starlink, генераторы, мощные зарядные станции, комплекты оптоволокна, шлемы с камерами, тепловизоры и компьютерную технику.

"Эта помощь направляется для Главного управления разведки под руководством Кирилла Буданова, для Государственной пограничной службы, боевых подразделений Национальной полиции, Нацгвардии, Вооруженных сил Украины. Все это мы доставляем на передовую и передаем в руки бойцам преимущественно на самые горячие участки фронта - Запорожский, Донецкий, Сумской, Харьковский и Херсонский направления", - акцентировал Дубиль.

Он также объяснил, что его держит и не позволяет остановиться.

"Меня держат люди - наши ребята и девушки на передовой. Глядя им в глаза, я вижу веру. Часто слышу простые, но сильные слова: "Перекрестились и пошли". Помню, как один воин рассказал: в самый тяжелый момент побратим передал ему маленький крестик - и он верил, что именно этот крестик спас ему жизнь. Я тоже живу с верой - в Бога, в наших людей, в победу", - подытожил он.

Вас также могут заинтересовать новости: