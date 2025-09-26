Экологи обнаружили новую опасность для океана, связанную с глобальным потеплением, - WSJ

Первые морские существа уже начинают страдать, а в конечном итоге это может быть риском для промышленного вылова рыбы.

Океан пересек экологическую границу и сейчас является чрезмерно кислым. Об этом сказал шведский планетолог, директор Потсдамского института исследований влияния климата (PIK) Йохан Рокстрем на Климатической неделе в Нью-Йорке в среду, пишет The Wall Street Journal.

На мероприятии Рокстрем представил отчет "Планетарный обзор здоровья". Его написали исследователи из Потсдамского института, а редактором был Рокстрем. Он известен, как пионер в создании концепции планетарных границ, определяющей безопасные пределы воздействия человечества на Землю. В прошлом году он получил премию Тайлера, которую часто называют экологической Нобелевской премией.

Шведский ученый известен также своими исследованиями экологических "переломных моментов", которые ставят системы в опасность. Например, способны превратить тропические леса в засушливые зоны. В своих работах он пытается выявить точную температуру потепления, которая повлечет необратимые экологические переломные моменты по всему миру.

В отчете ученых говорится, что кислотность в океане достигла критического уровня, а уровень кислорода падает и это делает океан опасным для морской жизни.

Согласно докладу, холодноводные кораллы, тропические коралловые рифы и морская жизнь Арктики под особой угрозой из-за повышения кислотности. Согласно докладу, крошечные морские улитки, известные как птероподы, уже демонстрируют признаки повреждения панциря. Это особенно тревожное сообщение, поскольку улитки являются важным источником пищи для многих видов. В докладе подчеркивается, что ущерб, причиненный морской жизни, в конечном итоге может повредить продовольственному обеспечению человечества.

Риск климатических переломных моментов быстро растет по мере потепления климата, заявил Рокстрем на мероприятии в Нью-Йорке.

"Планета является сложной самоадаптивной системой с обширными биофизическими системами, которые, если они находятся в здоровом состоянии, помогают нам. Если слишком сильно на них давить, они оттолкнут нас от состояния, от которого мы все зависим", - сказал он.

Рокстрем выделяет девять планетных систем, которые могут влиять на Землю, включая озоновый слой, ресурсы пресной воды, биоразнообразие и стабильный климат. По его мнению, несмотря на общий пессимистический тон новостей об океане, все еще есть место для надежды. Он указал на снижение глобальных выбросов аэрозолей и восстановление озонового слоя. Он сказал, что устойчивые решения зарекомендовали себя в научных и деловых кругах.

"Почти парадоксально, но мы также пришли к тому, что сейчас имеем все более сильные и надежные эмпирические доказательства из реального мира, что практически во всех ключевых секторах экономики мы имеем устойчивые решения - декарбонизированные, циркулярные, ресурсоэффективные решения, которые можно масштабировать. И они также, практически во всех секторах, являются решениями, которые могут конкурировать экономически, даже без субсидий", - сказал он.

The Wall Street Journal отметило, что другие эксперты также недавно предупредили о рисках для коралловых рифов. В сентябрьском исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится о том, что кораллы не смогут выжить в условиях глобального потепления.

Как писал УНИАН, первые данные о том, что в результате глобального потепления кораллы обесцвечиваются и это приводит к их гибели, начали обнаруживать на Большом Барьерном рифе и Австралии. В результате исследования кораллов вблизи острова Лизард выяснилось, что после потери цвета погибли от 92 до 99 процента кораллов на разных участках. Это уровень потерь среди кораллов ученые считают историческим.

