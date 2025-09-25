В Германии считают, что Россия отслеживает их спутники

Борис Писториус говорит, что РФ следит как минимум за двумя спутниками Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что спутники Германии находятся под влиянием российских спутников. Об этом он сказал на Берлинской космической конференции, сообщило Sky.news.

По его словам, работу немецких аппаратов IntelSat отслеживают два российских разведывательных спутника "Луч-Олимп".

"Россия и Китай быстро расширили свои возможности ведения войны в космосе в течение последних лет. Они могут нарушать работу спутников, ослеплять спутники, манипулировать ими или кинетически уничтожать их", - сказал он.

Он сказал, что немецкие военные уже пострадали от глушения спутников.

Издание напомнило, что Intelsat - это американо-люксембургская фирма, которая эксплуатирует более 50 спутников, используемых частными компаниями, а также правительственными учреждениями. А два российских спутника, о которых идет речь, запущены в 2014 и 2023 годах. Их, по данным издания, уже обвиняли в "подслушивании" других спутников, возле которых они останавливались. Они меняли траектории и останавливались вблизи других спутников. А такое поведение необычно для космических спутников, которые крайне редко двигаются и обычно годами остаются на месте.

Инциденты с самолетами политиков ЕС

Как писал УНИАН, в последнее время участились инциденты, связанные с вмешательством в работу навигации правительственных самолетов европейских стран. В частности, на днях подвергся вмешательству самолет, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес.

До этого подобный инцидент произошел с самолетом президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время полета в Болгарию. Экипаж ее самолета был вынужден сажать борт с помощью бумажных карт, ведь электронная навигация не работала.

