Вышел первый официальный трейлер продолжения фильма-катастрофы "Гренландия" 2020 года. Лента получила название "Гренландия 2: Миграция" (Greenland 2: Migration).

Главные роли в фильме сыграли Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роман Гриффин Дэвис. Анонсируется, что в прокат он выйдет 9 января 2026 года.

Напомним, режиссером фильма снова выступил Рик Роман Во, а вот сценарий написали Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.

"Гренландия 2: Миграция" - трейлер

"Гренландия 2: Миграция" - сюжет

"После падения кометы, уничтожившей большую часть Земли, "Гренландия 2: Миграция" рассказывает историю семьи Гаррити, вынужденной покинуть свой безопасный бункер в Гренландии и отправиться в путешествие по разрушенному миру в поисках нового дома", - говорится в официальном описании.

Напомним, как сообщалось, в фильме "Гренландия 2: Миграция" также сыграют Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Тронд Фауса Аурваг и Уильям Абади.

