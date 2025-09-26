Ведущая отметила премьеру шоу "Хто зверху?" с Владимиром Дантесом.

Украинская ведущая и блогер Леся Никитюк отпраздновала премьеру нового сезона шоу "Хто зверху?" со своим новым напарником Владимиром Дантесом, поразив зрителей и подписчиков ярким перевоплощением.

В своем Instagram артистка поделилась подборкой фото, на одном из которых внезапно предстала брюнеткой. И, судя по реакциям пользователей, такая кардинальная смена имиджа многим пришлась по душе.

"Кто смотрел? Как вам? Я понятно, а Дантес? С Премьерой нас!... Благодарю всех тех, кто ежедневно доказывает, что украинцы были, есть и будут сверху", - подписала Никитюк фото.

Среди тех, кто отреагировал, можно заметить актрису Ольгу Сумскую, которая написала:

"Сейчас смотрю выпуск из нового сезона! Крутяк!".

В целом в комментариях пользователи не скупились на комплименты и активно оценивали Владимира Дантеса в роли соведущего Леси:

"Поздравление! Леся Ивановна – топ", "Это идеальное комбо юмора, остроумия и энтузиазма! Люблю!", "Дантес так себя вел, что казалось, будто первая игра, а как рыба в воде. Я люблю это шоу, то мне понравилось", "Это просто вау, так подходить друг другу в роли ведущих. Просто ощущение, что так и было всегда", "Дантес молодец, вписался в шоу. Такой дуэт у вас шикарный получился. Браво", "Это крутой выпуск! Очень смеюсь. Дантеса обожаю, он на своем месте".

Напомним, ранее Владимир Дантес честно признался, боится ли сравнений с Сергеем Притулой, который в свое время был ведущим на шоу "Хто зверху?".

