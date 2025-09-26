Европейские лидеры хоть и обрадовались изменению позиции Трампа, но все равно скептически настроены.

Заявление президента США Дональда Трампа , сделанное на этой неделе, о том, что Украина может вернуть все свои территории при поддержке Европейского Союза и НАТО, является надуманным. Военные эксперты, чиновники и дипломаты, которые работают в этом регионе считают, что этого не произойдет, если не будет кардинального изменения в реакции Альянса на вторжение России, пишет The Washington Post.

Однако, как отмечает издание, по мнению многих экспертов, нельзя полностью исключать возможность значительных успехов Украины в будущем. Особенно это возможно, если российская военная экономика придет в упадок, а Украина значительно усилит свой военный арсенал при поддержке своих партнеров, в частности США.

Хотя, говорится в публикации, такой результат представляется маловероятным, поскольку Трамп перекладывает поддержку Киева на Европу.

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть себе всю свою территорию. За этим странным оптимизмом скрывается обещание уменьшения участия США и перенос ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", - написал в четверг в X премьер-министр Польши Дональд Туск.

Хотя, как отмечает издание, европейские лидеры приветствовали изменение позиции Трампа, но остаются скептическими относительно того, что это превратится в давление на Россию или побудит некоторые европейские страны, которые уже несут значительную часть бремени, идти дальше.

К тому же, говорится в публикации, союзники по НАТО, главным образом США, также давно отклоняют желание Киева присоединиться к альянсу.

Высокопоставленный представитель военного командования Украины на условиях анонимности рассказал изданию, что если бы Вашингтон согласился поддержать Украину на 100 процентов, отправив ей современное вооружение, включая кассетные боеприпасы и новые системы вооружения, такие как HIMARS и ATACMS, то "заявление Трампа было бы абсолютно правдивым".

Он добавил, что массовые поставки американского оружия "немедленно поднимут боевой дух", что будет способствовать набору новых бойцов и улучшению боевых показателей. Кроме этого, это решило бы такие глубоко укоренившиеся проблемы, как нехватка боеприпасов и артиллерийских снарядов, проложив путь для быстрого продвижения украинских войск.

Конгрессмен Майкл Р. Тернер, республиканец от штата Огайо, заявил, что Украина может отвоевать свои территории, но ключевым фактором станет введение жестких экономических санкций и торговых барьеров, которые рассматривает Конгресс. По его словам, это надо для того, чтобы "задушить промышленное производство России, которое питает ее военные усилия".

"Мы должны перекрыть кран российской экономики. Украине также понадобятся американские ракеты большой дальности, чтобы отбросить российские войска, и полная приверженность продолжению военной помощи и поддержки со стороны США", - сказал он.

Однако, по словам отставного генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, бывшего командующего Вооруженными силами США в Европе, с начала войны такого обязательства не было.

"Несмотря на поддержку Украины, НАТО всегда колебалось - как в вопросе поставок оружия, так и в вопросе санкций - идти до конца в поддержке амбиций Киева по восстановлению контроля над всей территорией, включая Крым, и нанесения решительного поражения России", - отметил Ходжес.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что всегда верил в то, что Украина способна выиграть войну, но это возможно при условии предоставления партнерами необходимой помощи в нужное время и введения жестких санкций против России.

"Давид и Голиаф. Это очень известная история. Украинцы - храбрые, умные и креативные. Мы используем различные техники, такие как праща и камень, нейтрализуя разницу в численности войск", - отметил Резников.

Издание поделилось, что еще один восточноевропейский дипломат согласился, что для того, чтобы "сделать Россию очень слабой и побежденной", нужна комбинация нового оружия, поддержки союзников к прекращению огня, деньги из замороженных российских активов и новые санкции против нефти и банковской системы.

Россия и страны НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Bloomberg сообщило, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО больше не будет терпеть российские провокации в своем небе. Они пригрозили России, что российские самолеты-нарушители теперь будут сбивать. Согласно информации издания, на этой неделе в Москве состоялась напряженная встреча, на которой британские, французские и немецкие посланники выразили свою обеспокоенность вторжением трех истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии на прошлой неделе.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп допустил возможность сбития российских самолетов, которые будут нарушать воздушное пространство НАТО. Посол России во Франции Алексей Мешков отреагировал на заявление главы Белого дома и заявил, что если это произойдет, то будет означать "войну". Мешков отметил, что якобы есть много самолетов НАТО, которые нарушают российское воздушное пространство и происходит это довольно часто, но после этого их не сбивают.

