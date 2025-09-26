По городу и области сегодня ожидается сильный ветер.

Во Львове на пятницу, 26 сентября, ввели повышенный уровень опасности из-за неблагоприятной погоды. об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову 26 сентября утром и днем порывы восточного ветра 15 - 20 м/с", - говорится в прогнозе.

Также сильные порывы ветра местами ожидаются и по территории Львовской области.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Сегодня на Львовщине ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер восточный, 7-12 м/с, а утром и днем местами порывы будут достигать неприятных 15-20 м/с. Температура ночью 1 - 6°, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозок 0 - 2°, днем воздух прогреется до 12 - 17° тепла.

Во Львове сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, 7 - 12 м/с, утром и днем порывы усилятся до 15 - 20 м/с. Температура ночью 2 - 4°, на поверхности почвы и в воздухе заморозок 0 - 2°, днем максимально ожидается 13 - 15° тепла.

Ухудшение видимости в тумане до 500-1000 метров.

