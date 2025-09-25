Назовите кухонную посуду, которая работает больше, чем ваша чугунная сковорода. Скорее всего, такой не найдёте. Помимо того, что чугунная сковорода подходит для множества рецептов, она невероятно прочная и выдерживает высокие температуры — всё-таки это железо.
С точки зрения готовки, чугунные сковороды отлично сохраняют и равномерно распределяют тепло, а это означает одинаковую консистенцию и температуру — будь вы жарите курицу или печёте блины. Однако у чугуна есть свои правила, пишет AllRecipes.
Её нужно прокаливать перед использованием, всегда хорошо нагревать с маслом и ни в коем случае не класть в посудомоечную машину. Добавьте ещё одно правило — следите, чтобы один ингредиент ни в коем случае не попал в вашу чугунную сковороду.
Какие блюда нельзя жарить на чугунной сковороде
Существует множество блюд, которые можно (и нужно) готовить на чугунной сковороде, но одного продукта лучше избегать — рыбы.
Во-первых, приготовление рыбы плохо влияет на чугун, особенно если он плохо прокалён изначально. Белки рыбы могут прилипнуть к поверхности за счёт химической реакции, что портит защитный слой чугуна и сказывается на следующих блюдах.
Помимо порчи еды и самой сковороды, есть ещё проблема — запах, который может остаться даже после нескольких помывок. Как насчёт булочек с запахом сома? "Готовка — это взаимодействие температуры и влаги. Всё это испарение должно куда-то деваться", — говорит шеф-повар и владелец ресторанов в Атланте Хадсон Раус.
Для приготовления рыбы на плите лучше выбрать посуду с гладкой поверхностью — антипригарную или из нержавеющей стали. Нежная и тонкая рыба вроде трески и палтуса гораздо реже ломается в такой посуде, а кожура не будет приставать к сковороде.
