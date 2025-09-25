Ваша сковорода будет вам благодарна, если вы ее убережете.

Назовите кухонную посуду, которая работает больше, чем ваша чугунная сковорода. Скорее всего, такой не найдёте. Помимо того, что чугунная сковорода подходит для множества рецептов, она невероятно прочная и выдерживает высокие температуры — всё-таки это железо.

С точки зрения готовки, чугунные сковороды отлично сохраняют и равномерно распределяют тепло, а это означает одинаковую консистенцию и температуру — будь вы жарите курицу или печёте блины. Однако у чугуна есть свои правила, пишет AllRecipes.

Её нужно прокаливать перед использованием, всегда хорошо нагревать с маслом и ни в коем случае не класть в посудомоечную машину. Добавьте ещё одно правило — следите, чтобы один ингредиент ни в коем случае не попал в вашу чугунную сковороду.

Какие блюда нельзя жарить на чугунной сковороде

Существует множество блюд, которые можно (и нужно) готовить на чугунной сковороде, но одного продукта лучше избегать — рыбы.

Во-первых, приготовление рыбы плохо влияет на чугун, особенно если он плохо прокалён изначально. Белки рыбы могут прилипнуть к поверхности за счёт химической реакции, что портит защитный слой чугуна и сказывается на следующих блюдах.

Помимо порчи еды и самой сковороды, есть ещё проблема — запах, который может остаться даже после нескольких помывок. Как насчёт булочек с запахом сома? "Готовка — это взаимодействие температуры и влаги. Всё это испарение должно куда-то деваться", — говорит шеф-повар и владелец ресторанов в Атланте Хадсон Раус.

Для приготовления рыбы на плите лучше выбрать посуду с гладкой поверхностью — антипригарную или из нержавеющей стали. Нежная и тонкая рыба вроде трески и палтуса гораздо реже ломается в такой посуде, а кожура не будет приставать к сковороде.

