Ильенко подчеркивает, что вера в скорое окончание войны - это "очень опасная иллюзия".

Если настраиваться на долгую войну, то шансы на то, что она завершится быстрее и с лучшим результатом для Украины, увеличиваются. Такое мнение в интервью "Главкому" высказал Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" в составе бригады Национальной гвардии "Рубеж".

"Если мы будем настраиваться на быстрое завершение войны, это означает, что вряд ли она завершится быстро и вряд ли хорошо для нас. Если будем настраиваться на долгую войну, то шансы на то, что она завершится быстрее и с лучшим результатом для Украины, увеличиваются. Парадоксально, но это так", - считает Ильенко.

Военнослужащий пояснил, что если мы будем думать, что скоро будет перемирие, то каждый из нас не будет принимать решений, которые необходимы для обороноспособности страны, а будет думать о том, как выжить и дождаться этого перемирия, строить планы на мирную жизнь.

"Политики начинают думать о выборах, обычные граждане - о том, зачем донатить, помогать армии, зачем мобилизоваться, если скоро переговоры и война закончится. И в армии могут быть подобные настроения", - отметил он.

В то же время, по словам Ильенко, "если настроить себя на долгую войну, тогда мы будем принимать решения, которые ведут к усилению нашей боеспособности, единства, нашего духа - и в результате война закончится быстрее и на лучших для нас условиях".

Так, он призвал прекратить верить в скорое окончание войны, ведь это "очень опасная иллюзия". "Не потому, что мне хочется воевать - наоборот, меня война уже "достала". Все военные, особенно те, что с 2022 года в армии, мягко говоря, хотят другой жизни. Но какие варианты? Все бросить и ждать врага в Киеве? Нет, для нас это не вариант", - подчеркнул военнослужащий.

Ильенко также отметил, что не верит в перемирие.

"Его, по логике событий, и не должно быть, даже если иногда кажется, что к переговорам идет речь. Наша задача сейчас - об этом не думать, настроить себя на долгую дорогу", - подчеркнул он.

Перспективы окончания войны в Украине

Как сообщалось, ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что война в Украине может затянуться еще минимум на два года.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил мнение, что война в Украине в ближайшее время не закончится. Он также заявил, что "Европа не сможет предоставлять Украине экономическую помощь вечно", и Украина не может конкурировать с Россией экономически.

