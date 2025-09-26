Гофф подчеркнул, что это не просто бой между Украиной и Россией, это противостояние западных демократических ценностей и авторитарных.

Война в Украине - это столкновение демократических ценностей Запада с авторитарными режимами, которые поддерживают Россию.

Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью Новости.LIVE. "На стороне РФ стоят Северная Корея, Иран и Китай - государства с тоталитарным устройством, а не демократии. Именно поэтому Западу стоит четко осознавать масштабы этой борьбы", - отметил он.

Гофф подчеркнул, что это не просто бой между Украиной и Россией, это противостояние западных демократических ценностей и авторитарных.

Война в Украине: новости

Офицер батальона "Свобода" в составе бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко отметил, что если настраиваться на долгую войну, то шансы на то, что она завершится быстрее и с лучшим результатом для Украины, увеличатся.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявляла, что война в Украине может затянуться еще минимум на два года. Ее мнение разделяет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он также заявил, что "Европа не сможет предоставлять Украине экономическую помощь вечно", и Украина не может конкурировать с Россией экономически.

А на днях президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

