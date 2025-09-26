Одна из таких ошибок – отсутствие предварительной подготовки одежды.

Многие из нас научились стирать свои вещи еще в подростковом возрасте. Стирка – это то, с чем мы сталкиваемся почти каждый день. Но несмотря на это, на самом деле большинство людей не являются экспертами в этом деле, пишет ресурс Huffpost.

Кажется, что самой большой ошибкой может быть стирка цветных вещей с белыми. Но, как утверждают эксперты, есть много способов, как одежда часто портится.

Использование слишком большого количества стирального порошка

Как рассказала HuffPost Джейми Адамс из Jamie's Journey, использование слишком большого количества стирального порошка может иметь обратный эффект и сделать вашу одежду грязнее, чем она была до стирки. Многие этого не осознают.

"Избыток стирального порошка может создать слишком много пены, которая может привести к тому, что грязь и пыль застрянут на вашей одежде и внутри машины", – добавила она.

Новые стиральные машины, как правило, используют меньше воды, чем старые модели, из экологических соображений, поэтому особенно важно правильно подобрать пропорции. Отмечается, что избыток стирального порошка также может затруднить удаление пятен во время стирки.

Поэтому специалисты советуют соблюдать инструкцию по использованию средств для стирки.

Добавление средств для стирки уже после загрузки одежды

Мишель Хансен из Practical Perfection советует не добавлять стиральный порошок, ароматизаторы или другие добавки для стирки одежды непосредственно в барабан после загрузки.

"Поскольку современные стиральные машины разработаны для использования гораздо меньшего количества воды, часто стиральные порошки и ароматизаторы не имеют достаточного количества воды, необходимого для их полного растворения и очистки одежды", – говорит она.

Иногда люди вынимают одежду из стиральной машины и видят на ней комочки порошка и полурастворенные капсулы. Поэтому моющие средства надо класть в барабан перед тем, как загрузить одежду.

Отсутствие предварительной подготовки одежды

Если на вашей одежде есть пятно или непонятный запах, сначала ее надо обработать, и уже после – отправлять в стирку.

"Пять секунд предварительной обработки могут значительно упростить процесс. Нанесите средство для предварительной обработки на пятно перед тем, как бросить его в стиральную машину – это очень важно", – говорит Патрик Ричардсон.

Смешивание ароматизаторов для стирки

Некоторые люди очень требовательны к запаху своего белья, говорит Хансен. А использование разных ароматизаторов может привести к тому, что запахи предметов одежды будут конфликтовать между собой.

Переполнение барабана стиральной машины

Беки Рапинчук, известная как Clean Mama, советует никогда не переполнять стиральную машину.

"Это приводит к тому, что белье не становится чистым и трется о другие ткани, что может быстрее изнашивать волокна", – добавила она.

Так же не следует переполнять сушилку для одежды, если она у вас есть.

Отсутствие привычки сортировать вещи по типу ткани

Мы привыкли сортировать вещи по цвету. Однако не лишним будет и сортировать их по типу ткани: полотенца стирать с полотенцами, джинсы – с джинсами, простыни – с другим бельем.

"Храня подобные вещи вместе, вы обеспечите их надлежащую стирку, избежите трения о другие ткани, а также облегчите себе жизнь, поскольку вы уже рассортировали белье", – говорит Рапинчук.

Чрезмерная стирка и чрезмерная сушка

Патрик Ричардсон говорит, что не стоит использовать слишком длинные циклы в стиральной машине.

"Одной из ошибок является использование очень длинных циклов в стиральной машине. Вам просто не нужны очень длинные циклы. Это быстрее изнашивает вашу одежду", – пояснил специалист.

Вы не очищаете стиральную машину

Люди очень часто забывают чистить бытовую технику. Джейми Адамс советует наполнить полностью пустую стиральную машину как можно более горячей водой и 1 стаканом отбеливателя. Оставьте эту смесь на час, а затем запустите длинный цикл стирки в горячей воде.

"После окончания цикла снова наполните стиральную машину горячей водой и добавьте 1 литр белого уксуса. Оставьте на час, а затем запустите еще один цикл стирки в горячей воде. Не забудьте также протереть все уголки и щели внутри уксусом и водой", – добавила она.

Не забудьте почистить и резиновую прокладку между барабаном и дверцей.

Ненужная стирка

Ричардсон не советует стирать вещи только потому, что они были одеты недолго и немного помялись.

Смешивание белых и цветных вещей

Это может быть банальной ошибкой при стирке, но об этом тоже стоит сказать. Белые вещи стоит держать подальше от темных, особенно новых – из них краска может вымываться.

Отсутствие привычки убирать вещи сразу

Вещи стоит убирать сразу после стирки, не оставляя их в стиральной машине, корзине, на стуле или в спальне. Заведите себе привычку не начинать новую стирку, пока не уберете все вещи после предыдущей.

