Ученые надеются, что наконец-то изобрели гидрокостюмы, которые не прокусят акулы

Исследователи из австралийского из Университета Флиндерса испытали в море новые материалы, из которых можно будет разработать устойчивые к укусам акул гидрокостюмы для дайверов и серферов. Об этом говорится в материале The Independent.
Костюмы, потенциально, помогут уменьшить тяжесть травм, нанесенных укусами акул. Они, как надеются ученые, смогут защитить от рваных ран, проколов, потери тканей и крови. В то же время, гидрокостюмы, изготовленные из этих материалов, не могут предотвратить внутренние травмы и повреждения от раздавливания. Однако, они могут быть частью "набора" мер для снижения риска укусов акулы. Среди дополнительных средств защиты для дайверов могут быть электрошокеры, пишет газета.
В исследовании, опубликованном в журнале Wildlife Research, ученые рассказали, что протестировали четыре материала гидрокостюмов, устойчивых к укусам - Aqua Armour, Shark Stop, ActionTX-S и Brewster. Исследователи количественно определили количество повреждений от укусов по четырем категориям возрастающей тяжести, от "поверхностных" до "критических".
"Хотя между четырьмя протестированными материалами были небольшие различия, все они уменьшили количество существенных и критических повреждений, которые обычно связаны с сильным кровотечением и потерей тканей или конечностей", - сказал автор исследования Чарли Хьювенерс из Университета Флиндерса.
В частности, проверяли устойчивость к укусам белой и тигровой акул. Согласно исследованиям, пишет The Independent, эти два вида акул отвечают за наибольшее количество неспровоцированных укусов и входят в тройку видов с самым высоким уровнем смертельных укусов.
По словам ученых, взаимодействие человека с этими акулами продолжает расти с ростом прибрежных популяций и ростом популярности морских видов деятельности.
Сейчас при погружении люди используют неопреновые костюмы и защитные кольчуги. Однако такие кольчуги слишком негибкие и тяжелые для таких видов деятельности, как серфинг или дайвинг. Как обещают исследователи, гидрокостюмы, изготовленные из новых материалов, не будут иметь этих недостатков. Ведь материал имеет прочные и легкие волокна, которые обычно используются в парусных канатах. По словам ученых, они изготовлены из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы и обеспечивают как гибкость, так и защиту.
