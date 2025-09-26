Западные вооруженные силы не могут продолжать сбивать приближающиеся дроны с помощью дорогостоящих ракет, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Недопустимо постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов", — сказал Рютте в интервью Bloomberg.
На вопрос, не хватает ли НАТО необходимого оборудования, Рютте ответил: "В краткосрочной перспективе — да", добавив, что НАТО учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии, которые будут внедрены в ближайшие недели.
Рютте сказал, что эти усилия направлены на то, чтобы "в дополнение к более традиционным способам борьбы у нас в распоряжении была технология перехвата".
При этом Рютте отказался комментировать публикацию о том, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово сбивать российские самолеты, сообщает Bloomberg.
При этом он признал, что "такого рода сообщения" происходят "постоянно" в неформальном порядке.
"Что касается истребителей, то это не новость. Это плохо, это должно прекратиться, но наши пилоты знают, что делать, и в случае необходимости они могут принять крайние меры", — сказал он.
Рютте также отметил, что заявление Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", "задело нерв в Кремле и, возможно, на самом высоком уровне".
"По каким-то причинам нам пока не удалось заставить их сесть за стол переговоров", — сказал Рютте. "А должен быть стол, не в России, а где-то в мире, за которым, по крайней мере, Зеленский и Путин сядут и обсудят сложные вопросы, как положить конец войне".
Российские дроны в небе НАТО
В последнее время российские дроны все чаще можно увидеть над странами Альянса.
Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.
Кроме того, неизвестные дроны были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции.