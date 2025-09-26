НАТО не может позволить себе сбивать дроны дорогими ракетами.

Западные вооруженные силы не могут продолжать сбивать приближающиеся дроны с помощью дорогостоящих ракет, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Недопустимо постоянно сбивать дроны стоимостью в тысячу или две тысячи долларов ракетами, которые стоят, возможно, полмиллиона или миллион долларов", — сказал Рютте в интервью Bloomberg.

На вопрос, не хватает ли НАТО необходимого оборудования, Рютте ответил: "В краткосрочной перспективе — да", добавив, что НАТО учится у украинцев и быстро разрабатывает технологии, которые будут внедрены в ближайшие недели.

Рютте сказал, что эти усилия направлены на то, чтобы "в дополнение к более традиционным способам борьбы у нас в распоряжении была технология перехвата".

При этом Рютте отказался комментировать публикацию о том, что европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО готово сбивать российские самолеты, сообщает Bloomberg.

При этом он признал, что "такого рода сообщения" происходят "постоянно" в неформальном порядке.

"Что касается истребителей, то это не новость. Это плохо, это должно прекратиться, но наши пилоты знают, что делать, и в случае необходимости они могут принять крайние меры", — сказал он.

Рютте также отметил, что заявление Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", "задело нерв в Кремле и, возможно, на самом высоком уровне".

"По каким-то причинам нам пока не удалось заставить их сесть за стол переговоров", — сказал Рютте. "А должен быть стол, не в России, а где-то в мире, за которым, по крайней мере, Зеленский и Путин сядут и обсудят сложные вопросы, как положить конец войне".

Российские дроны в небе НАТО

В последнее время российские дроны все чаще можно увидеть над странами Альянса.

Так, в Дании за последние несколько дней закрывали аэропорты из-за угрозы беспилотников.

Кроме того, неизвестные дроны были замечены над военной базой Мурмелон-ле-Гран во Франции.

