Рассказываем, как в любой стране находить рестораны с самой лучшей едой.

У многих людей самая любимая часть отпуска - это дегустация блюд незнакомой им кухни. Однако иногда сложно понять, что же заказать в новой стране, чтоб не попасть в туристическую ловушку.

Неопытный путешественник может столкнуться с ужасным обслуживанием, завышенными ценами и плохим качеством. Поэтому мы разобрались, какие блюда заказывать в ресторане и на что обратить внимание, чтоб всегда наслаждаться вкусной едой.

Что нужно заказывать в ресторане во время путешествий

Эксперт по круизам на баржах класса люкс и кулинарии в European Waterways Мэрианн Спаркс рассказала изданию Express, как определить самые вкусные блюда разных стран. По ее словам, есть простой и верный способ определить, что ресторан пользуется успехом у местных жителей, а не рассчитан на привлечение туристов.

"Меню, написанное на доске, обычно означает, что кухня ориентирована на сезонные блюда из местных продуктов. Ламинированные меню или меню, напечатанные на английском языке, часто рассчитаны на туристов", - подчеркнула Спаркс.

Как она объяснила, обычно местные жители едят там, где ежедневные предложения пишут от руки на специальных досках. В таком месте вам, скорее всего, подадут свежую еду отличного качества. Поэтому стоит посетить одно из таких мест и заказать именно то, что является там блюдом дня.

Спаркс предостерегает от посещения ресторанов, в меню которых есть фотографии блюд. На аутентичность ресторана укажет простой, деревенский интерьер и местная винная карта.

"Туристам не нужно меню, отмеченное звездами Мишлен, чтобы насладиться настоящей кухней. Зачастую достаточно увидеть доску, чтобы гарантировать свежие, сезонные блюда и настоящий вкус региона", - уверяет эксперт.

По ее мнению, чтобы найти настоящие гастрономические сокровища района, нужно просто расспросить местных жителей. Будьте вежливыми и тогда вам, скорее всего, помогут с поиском.

Спаркс рекомендует покинуть популярные туристические районы и искать хороший ресторан подальше от мест, где обычно гуляют иностранцы. На главных площадях кафе и рестораны предлагают меню, приспособленное под туристов.

Вместо этого обратите внимание на место, где много местных жителей. Там вы сможете найти более качественную еду за меньшие деньги.

