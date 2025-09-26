Она уверяет, что они и не были вместе.

Украинская блогерша Елена Мандзюк прокомментировала слухи о романтических отношениях с героем реалити "Холостяк-13" Александром Тереном.

В интервью YouTube-каналу Василия Тимошенко ее спросили, была ли она причастна к разрыву между ветераном и победительницей проекта Инной Белень. Мандзюк ответила, что они не могли разойтись, поскольку вообще не сходились:

"Смотри, я на отношения Саши с девушками абсолютно никак не влияла. Это 100%. На участие в программе, на общение с Инной или с кем-то другим я никогда не влияла. Я просто с Сашей тесно дружу, общаюсь".

Блогерша говорит, что была знакома с "Холостяком" еще до начала шоу и решила "выйти из тени", когда поняла, что его команда недорабатывает. Мандзюк возмущало, что ветеран сталкивается с таким количеством неправды и критики в сети.

Видео дня

На прямой вопрос, встречаются ли они с Тереном, Мандзюк ответила так: "У нас с Сашей очень классные отношения. И они очень чистые. Я могу сказать, что безгранично его уважаю и люблю. И это очень взаимно. Мы прошли много непростых ситуаций и продолжаем проходить их вместе. О чем-то больше рассказать - мне не о чем".

Напомним, сам ветеран российско-украинской войны также не стал отрицать, что слухи об их отношениях не случайны.

Вас также могут заинтересовать новости: