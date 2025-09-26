В Старокрымском водохранилище осталось лишь 15% запасов.

Кремль придумал новую "стратегию", чтобы решить проблемы с водоснабжением на оккупированной им части Донецкой области.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления. "У Кремля новая стратегия решения проблемы с водоснабжением на временно оккупированную территорию Донецкой области. Несмотря на катастрофическую ситуацию с водой, оккупанты придумали "стратегию" - ждать дождей осенью и зимой", - говорится в сообщении.

По данным центра, в Старокрымском водохранилище, которое находится в Донецкой области и используется для водоснабжения Мариуполя, осталось лишь 15% запасов. В частности, вместо 45 млн тонн сейчас - 7 млн. Кроме того, обмелели еще девять водохранилищ, пересыхают колодцы и скважины.

"Кремль в очередной раз доказывает - жителей временно оккупированных территорий обрекают на выживание, пока Москва занимается только вывозом ресурсов и пропагандистскими картинками. Решить кризис можно только после деоккупации", - отметили в Центре национального сопротивления.

Водоснабжение на Донбассе

Как писал УНИАН, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко неоднократно заявлял о том, что в оккупированном Донецке и в Донецкой области серьезные проблемы с водоснабжением - природные водоемы высыхают буквально на глазах. Он также рассказывал, что оккупационные власти планируют "перебросить" Павлопольское водохранилище, что приведет к окончательному разрушению гидросистемы Приазовья. Павлопольское водохранилище по сути - дамба на реке Кальмиус, которая тянется через всю Донецкую область и питает пресной водой Азовское море. Оно является частью сращивания и остатков гидросистемы региона. Спуск водохранилища приведет к результату с водоснабжением подобному тому, что произошел из-за теракта на плотине Каховской ГЭС.

