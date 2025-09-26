Скорость солнечного ветра начала постепенно снижаться.

Перед выходными, 26 сентября, ожидается спокойная геомагнитная обстановка. По прогнозам, магнитной бури сегодня не ожидается. В частности, meteoagent сообщиает, что К-индекс будет не выше 4, а магнитная буря начинается с паказателя 5.

Британская геологическая служба сообщает, что скорость солнечного ветра начала постепенно снижаться, поскольку влияние корональных дыр уменьшается. По прогнозу, 27 и 27 сентября ожидается спокойная геомагнитная активность. Ожидается, что небольшая корональная дыра может повлиять на Землю 28 числа, что приведет к более активным условиям.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури - это возмущения в магнитном поле Земли, которые возникают из-за активности на Солнце. Когда на его поверхности происходят вспышки или выбросы корональной массы, в космос устремляются потоки заряженных частиц. Достигая нашей планеты, они взаимодействуют с магнитосферой.

Обычно человек напрямую не ощущает сам факт бури, но её последствия могут быть заметны. Считается, что у метеозависимых людей в такие дни наблюдаются головные боли, скачки давления, усталость, раздражительность или бессонница.

Кроме влияния на самочувствие, магнитные бури воздействуют и на технику. Во время сильных возмущений могут возникать сбои в работе спутников, систем навигации, радиосвязи и даже электросетей.

