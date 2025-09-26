Несмотря на такой преклонный возраст, Мария Браняс имела в целом хорошее здоровье, вела активную жизнь, но ей также повезло с генетикой.

Хотя и невозможно убежать от неумолимого течения времени, но долгожителям, которым посчастливилось дожить до 110 лет, удается откладывать неизбежное, пишет Science Alert .

Благодаря проведенной тщательной оценке состояния здоровья одного из старейших людей в мире, Марии Браняс, удалось, установить, что одной из причин, почему ей удалось дожить до 117 лет, был чрезвычайно молодой геном.

В публикации указывается, что некоторые из ее редких генетических вариантов связаны с долголетием, иммунной функцией и здоровьем сердца и мозга.

Испанские ученые в статье Cell Reports Medicine указывают, что они используют эти открытия, чтобы "по-новому взглянуть на биологию старения человека, предложить биомаркеры здорового старения и потенциальные стратегии для увеличения продолжительности жизни".

Отмечается, что результаты базируются на использовании образцов крови, слюны, мочи и кала, которые Браяс добровольно предоставила перед своей смертью в 2024 году. Тогда она считалась самым старым человеком в мире.

Группа ученых из Института исследований лейкемии имени Жозепа Каррераса в Барселоне поделилась, что клетки Браняс "чувствовали" или "вели себя" так, будто были намного моложе ее хронологического возраста. Указывается, что бабушке удалось превысить среднюю продолжительность жизни женщин в своей родной Каталонии более чем на 30 лет.

В публикации отмечается, что несмотря на свой преклонный возраст, Браяс имела в целом хорошее здоровье. В частности, ее сердечно-сосудистая система была в отличном состоянии, а еще был низкий уровень воспаления.

Более того, ее иммунная система и микробиом кишечника имели показатели, соответствующие значительно более молодым возрастным группам. Еще у женщины в 117 лет был чрезвычайно низкий уровень "плохого" холестерина и триглицеридов и очень высокий уровень "хорошего" холестерина.

Издание отмечает, что эти факторы могут помочь объяснить ее отличное здоровье и необычайное долголетие.

Примечательно, что Браняс вела активную жизнь в интеллектуальном, социальном и физическом плане, но ей также повезло с генетикой. Не исключено, что средиземноморская диета с высоким содержанием йогурта, и могла сыграть определенную роль в ее долгой жизни, но также и влияет широкий спектр генетических и экологических факторов.

Издание отмечает, что ученые заметили "значительную эрозию" теломер Браяс - конечных частей ее хромосом. Они защищают наш генетический материал, и их сокращение связывают с повышенным риском смерти.

Однако согласно последним исследованиям, среди самых старых людей теломеры на самом деле не являются полезным биомаркером старения. Не исключено, что очень короткие теломеры могли дать Браньяс определенное преимущество. Ученые предполагают, что короткий срок жизни клеток ее организма мог предотвратить размножение раковых клеток.

В статье отмечается, что исследования, посвященные только одному человеку, хотя и такому выдающемуся, как Браняс, имеют ограниченную ценность для ученых, поскольку для экстраполяции их результатов необходимы более масштабные исследования.

Секреты долголетия

Ранее УНИАН сообщал, что американка Мэри Коронеос, которой в июне 2025 года исполнилось 100 лет, поделилась, что, по ее мнению, столько прожить ей помогают физические упражнения, крепкие социальные связи и умение получать наслаждение от жизни. Женщина проработала учительницей до 70 лет, но подменяла учителей даже в 90 лет. По словам ее 65-летней дочери Афины, она бы и сейчас работала, если бы имела такую возможность. Афина добавила, что, не исключено, что карьера учительницы и постоянный дух соревнования сильно повлияли на здоровое старение мамы.

Также мы писали, что исследователи изучили данные о продолжительности жизни в 23 странах с высоким уровнем дохода и низкой смертностью и пришли к выводу, что никто из людей, родившихся после 1939 года, статистически не имеет шансов дожить до 100 лет. В то же время ученые отмечают: это не означает, что человечество достигло биологического предела. Указывается, что новые прорывы в медицине, например лечение рака, могут кардинально изменить ситуацию и существенно увеличить шансы на долгую жизнь.

