На кадрах видно, что самолет оснастили двумя двигателями с плоскими соплами.

Представлены наиболее детальные на сегодня фото нового самолета от компании Shenyang Aircraft Corporation (SAC), который в СМИ называют J-50 или J-XDS. На них обратил внимание портал The War Zone.

Чаще всего самолет рассматривают как прототип истребителя шестого поколения.

Как можно видеть, он не имеет вертикального стабилизатора, что говорит о потенциально лучшей малозаметности чем у других самолетов. Также это решение может позволить эффективнее осуществлять полеты на сверхзвуковых скоростях за счет уменьшения аэродинамического сопротивления.

J-50 оснащен двумя двигателями с плоскими соплами и возможностью управления вектором тяги. Между стойками шасси, вероятно, расположен внутренний отсек для ракетно-бомбового вооружения.

Кабина самолета одноместная. Под носовой частью можно видеть электронно-оптическую систему наведения. Также видны элементы, которые напоминают боковые отсеки.

Ранее эксперты пришли к выводу, что длина J-50 может составлять 22 м, а максимальный взлетный вес самолета равен 40 т. Предполагается, что истребитель может развивать максимальную скорость 2 Маха, а боевой радиус составляет около 2200 км.

Новинки китайского ОПК

Китайцы активно испытывают еще более крупный самолет нового поколения, который называют J-36. Предполагается, что максимальный взлетный вес машины будет составлять 45-54 т.

Размеры самолета дают основания полагать, что он представляет собой тактический бомбардировщик (или тяжелый истребитель-бомбардировщик) и будет специализироваться на поражении целей на море и на земле.

Также сообщалось, что Китай может создать палубный истребитель шестого поколения.

