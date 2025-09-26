Еврокомиссия разработала новый подход к продлению санкций против России.

В Европейском Союзе придумали способ, как обойти позицию Венгрии и снизить риск вето на продление санкций против России, пишет Politico.

"Предлагается изменить правила продления санкций с единогласного на квалифицированное большинство, чтобы снизить риск того, что Венгрия заблокирует процесс и вернет активы России", - говорится в статье.

Также издание отмечает, чо Европейская комиссия предложила использовать замороженные российские средства для финансирования нового кредита для Украины в размере 140 миллиардов евро. Идея была доведена до сведения столиц стран-членов в преддверии сегодняшней встречи послов ЕС, где они заложат основу для встречи европейских лидеров на следующей неделе в Копенгагене.

Кредит должен предоставляться траншами и использоваться для "оборонного сотрудничества", а также для поддержки текущих бюджетных потребностей Киева.

Согласно предложенному плану, Украина вернет кредит только после того, как Россия завершит войну и выплатит послевоенные репарации. В этом случае ЕС вернет средства бельгийской финансовой компании Euroclear, которая хранит эти активы.

Венгрия и антироссийские санкции

Ранее FT писало, что Европейская комиссия планирует разморозить около 550 млн евро средств ЕС для Венгрии в обмен на согласие премьер-министра Виктора Орбана не блокировать дополнительные санкции против России.

Также сообщалось, что в Сенате США растет недовольство действиями Трампа, который не позволяет законодателям принять двухпартийный закон о санкциях против России и стран, которые покупают ее нефть.

