В списке есть Змея и Свинья.

Гороскоп на 26 сентября 2025 года обещает удачу шести китайским знакам Зодиака,им выпадет шанс привлечь успех и финансовое изобилие. Эта пятница приходится на Полный день под покровительством Земляной Свиньи, совпадающий с годом Деревянной Змеи и месяцем Петуха, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

В китайской астрологии Полные дни связаны с тем, что нужно собрать то, что долго зрело в глубине, и заметить тихий прогресс, который внезапно приносит результат. Земляная Свинья символизирует материальное благополучие и щедрость, а год Деревянной Змеи продолжает подталкивать нас требовать заслуженное.

Финансовая удача этого дня ощущается как двери, которые наконец распахнулись после терпеливого ожидания и подготовки. Для шести знаков 26 сентября станет временем неожиданных подарков судьбы. Это может быть долгожданное письмо, ранний платеж или согласие на важные перемены, открывающее дорогу к новым возможностям.

Свинья

Ваш знак сегодня находится в центре внимания благодаря тому, что Полный день проходит под его влиянием. Пятница станет для вас подтверждением того, что усилия не были напрасны. Не нужно предпринимать дополнительных шагов, деньги сами найдут путь к вам, ведь все, что вы делали до этого, уже созрело. Если вы ожидали компенсацию или возврат средств, они наконец поступят.

Вокруг ощущается мягкая энергия щедрости. Возможно, кто-то неожиданно оплатит счет, вернет долг или подарит что-то приятное. Финансовая удача этого дня станет для вас знаком поддержки и доказательством, что ваши старания замечены.

Змея

Год Деревянной Змеи гармонирует с вашим знаком, и гороскоп на сегодня приносит вам ощутимую отдачу от проделанной работы. Возможно, придет задержанный платеж, вознаграждение за прошлые усилия или появится возможность продать то, что долго откладывалось.

Изобилие ощущается как заслуженное и основательное. Это не случайная фортуна, а честная награда за вложенный труд. Может поступить предложение от клиента или покупателя, а также помощь от близкого человека. Деньги, которые были в застое, начнут двигаться, и это станет началом вашего финансового подъема.

Петух

Месяц Петуха и энергия Земляной Свиньи делают этот день для вас особенно удачным. Пятница способна подарить неожиданное финансовое благополучие, связанное с проектом, подработкой или навыком, в который вы вкладывались. Ваш труд может привлечь внимание и получить заслуженную оценку.

Сегодня вы услышите четкое подтверждение своей ценности. Это может быть согласие на повышение зарплаты, больший бонус, чем ожидалось, или новый источник дохода. Всё это станет результатом того, что вы недооценивали ранее.

Бык

Энергия Земляной Свиньи благоволит вашему знаку, усиливая стабильность и материальную поддержку. Полный день вознаграждает за постоянство и упорство. Возможно, долгожданная цель наконец будет достигнута или кто-то вернет вам деньги.

Ваша удача заключается не в случайной прибыли, а в том, что накопленные усилия начинают приносить плоды. К концу дня появится чувство облегчения и уверенности в будущем. Кто-то может даже предложить помощь или разделить расходы, чтобы вам стало легче.

Лошадь

Столп Деревянной Лошади соединяется с энергией Полного дня, помогая вам изменить финансовое направление. Ситуация, которая казалась неясной, прояснится, и вы сделаете шаг, полезный для вашего бюджета.

Сегодня удача приходит через решительные действия. Вы можете отказаться от ненужного кредита, улучшить условия или принять предложение, которое казалось рискованным, но оказалось разумным. Эти шаги принесут мгновенное облегчение и заложат основу для будущего изобилия.

Обезьяна

Влияние месяца Обезьяны все еще ощутимо, и энергия Земляной Свиньи усиливает ваши шансы на успех через социальные связи. Разговор или встреча могут привести к выгодному предложению, новой подработке или полезной рекомендации.

Финансовая удача проявится через людей, которые оценят ваш талант и захотят вложиться в вас. Ваше окружение станет источником возможностей, причем естественным образом. К вечеру вы можете почувствовать, что у вас стало больше ресурсов, перспектив и даже вырос банковский счет.

