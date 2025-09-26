"Евровидение-2026" станет юбилейным, 70-м конкурсом.

В ноябре Европейский вещательный союз проведет онлайн-голосование, во время которого будет решаться судьба участия Израиля в следующем песенном конкурсе "Евровидение".

Как передает The Guardian, президент EBU Делфин Эрнотт Кунси в письме к вещателям отметила, что существует беспрецедентное разнообразие взглядов относительно участия Израиля, и вопрос требует "более широкой демократической основы".

Австрийский вещатель ORF, отвечающий за проведение события, уже заявил, что шоу состоится даже в случае потери части участников из-за бойкота:

"Конкурс песни "Евровидение" состоится в Вене независимо от количества вещателей-участников".

Напомним, последние два конкурса сопровождались массовыми акциями в поддержку Палестины вблизи арен. После этого ряд стран - в частности Испания, Нидерланды, Ирландия, Исландия и Словения - пригрозили бойкотом "Евровидения-2026", если Израиль оставят среди участников.

