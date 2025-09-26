'Поставьте фильтр': Дикий резко прокомментировал заявления Трампа об Украине

Эксперт отмечает, что надо обращать внимание на действия президента США, а не на его слова.

Критика президента США Дональда Трампа в адрес российского диктатора Владимира Путина и действий страны-агрессора это пока только слова, которые не подкрепляются действиями.

Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты в батальоне "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире "Радио NV", комментируя крайние заявления Трампа с критикой Путина.

"Поставьте фильтр и не оценивайте вообще любые словесные заявления Дональда Трампа. Вот вообще отфильтруйте, не слушайте ничего, что этот странный человек говорит", - отметил он. При этом подчеркнул, что необходимо оценивать действия, в частности, подписание каких-то документов, решений презиидентом США.

Дикий отмечает, что любые заявления Трампа в социальных сетях, в интервью, на встречах с другими лидерами это все "белый шум". "Все отсейте и не обращайте внимания. Он может за один день сказать 10 вещей, которые противоречат друг другу", - добавил ветеран.

Дикий отмечает, что за все время нынешнего правления Трампа не сделано ни одного реального действия, которое бы шло во вред Владимиру Путину. "Все его реальные действия пока шли только на пользу Путину и рашке. При этом слова были очень разные - от комплиментарных до очень критических, а действия пока все были исключительно такие, которые устраивают Кремль, поэтому не надо расслабляться и не сильно обращать внимание на слова, а смотреть на действия. Может действительно наконец он сделает хотя бы что-то, что будет во вред Кремлю, а пока этого не делал и я не считаю, что у нас есть основания этого ожидать", - отметил Дикий.

Последние заявления Трампа об Украине

Как сообщал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на брифинге заявил, что российский диктатор Владимир Путин убивает людей без всякой причины, а в это время экономика России катится в ад.

Также президент США Дональд Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин "должен остановиться". Он также подчеркнул, что Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты и жизни людей, но практически не продвинулась на территории Украины.

Говоря об Эрдогане, американский лидер подчеркнул, что хотел бы, чтобы Турция перестала покупать нефть у России, пока оккупанты "продолжают свое безудержное наступление против Украины". И также указал на возможность Турции повлиять на события в Украине.

