'ПриватБанк' повысил цену доллара: курс валют на 26 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 49,02 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,65 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня, в свою очередь, снизился на 10 копеек и составляет 49,05 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 гривни, а евро - по курсу 48,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на прежнем уровне и составляет 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 26 сентября, подешевел на 24 копейки и составляет 49,02 гривни.

Нацбанк установил на 26 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,49 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,71 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 5 копеек.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, у Нацбанка достаточно резервов для контроля ситуации на рынке валют, и регулятор сейчас покрывает нужный дефицит на межбанке. А спрос населения на валюту весьма незначителен относительно даже начала года. По его мнению, на сегодня евро имеет значительно меньший потенциал для роста, чем доллар.

